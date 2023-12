Bvlgari escolhe São Paulo para abrir maior loja da América Latina

From Rome to Sao Paulo (de Roma para São Paulo, na tradução do inglês). Essa é a frase que dá as boas-vindas e define muito bem o espírito romano dentro da mais nova loja da Bvlgari no Brasil, aberta para o público na terça-feira, 5. Mas o espaço não é apenas mais uma loja, é a maior da América Latina e fica no shopping Cidade Jardim.

O conceito do design interior segue o padrão de outras lojas pelo mundo, e convida os clientes a um passeio por Roma, capital italiana, dentro dos 282 metros quadrados. Nos detalhes, há uma combinação de material precioso, cores e artesanato, sintetizando a relação entre o antigo e o moderno. O material e a paleta de cores foram selecionados para o ambiente e remetem ao classicismo romano antigo, ao mesmo tempo que são contemporâneos e delicados.

Elodie Thellier, presidente da Bvlgari para a América Latina e Caribe, diz que a escolha de São Paulo para abrir a maior loja da região não foi por acaso. "Foi uma decisão estratégica, enraizada no potencial deste mercado como a principal metrópole econômica da região. Sua localização privilegiada, juntamente com sua atmosfera cosmopolita, o tornam um cenário ideal para apresentar a elegância atemporal da Bvlgari", afirma.

Em entrevista à EXAME, a executiva disse ainda que a marca aposta no Brasil e acredita muito no potencial do país. "Nós também começamos a nos aventurar um pouco em outros estados. Estamos entusiasmados e há muito mais a fazer. Portanto, estamos acelerando muito rapidamente nos próximos anos".

Thiago Alonso, CEO da JHSF, grupo que controla o Cidade Jardim, avalia que a loja se encaixa no que o shopping quer oferecer ao público que passa pelo mall. "Bvlgari é o epítome da elegância, sofisticação e criatividade artesanal, sem nunca comprometer a contemporaneidade e inovação – o que se encaixa perfeitamente com a visão de luxo do nosso shopping", afirma.

Loja da Bvlgari em São Paulo, no Cidade Jardim.

O que está na loja

Na butique no Shopping Cidade Jardim, o público encontra uma seleção de joias, bolsas e relógios. As coleções de joias trazem peças icônicas da Bvlgari que brilham com destaque em tapetes vermelhos e eventos da alta sociedade em todo o mundo.

As bolsas refinadas, conhecidas por seus designs diferenciados, oferecem uma fusão de elegância e praticidade. A seleção de relógios une precisão e sofisticação, refletindo a herança da Bvlgari na relojoaria.

Loja da Bvlgari em São Paulo, no Cidade Jardim.

Exposição de abertura

Até o dia 30 de janeiro, em comemoração à abertura da flagship, o espaço vai ter uma exposição com peças históricas e únicas da coleção Heritage, originais das décadas de 1960 e 1970. A escolha do que está exposto levou em conta a relação das peças com o Brasil.

Por meio de uma extensa pesquisa, o departamento de Heritage da Bvlgari reuniu uma seleção de imagens de personalidades como Carmen Mayrink Veiga e outras socialites latino-americanas vestindo peças coloridas e audaciosas que personificam a essência da maison.