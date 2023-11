Black Friday 2023: onde encontrar vinhos com até 80% de desconto

A Black Friday é uma boa ocasião para os apreciadores de vinho. Em 2023, os amantes da bebida podem encontrar ofertas e descontos especiais em diversas vinícolas, importadoras e lojas especializadas. Com a temporada de descontos à vista, é hora de explorar as oportunidades para adquirir vinhos de qualidade a preços mais acessíveis.

As marcas preparam promoções que chegam a 80% de desconto. Tem espumante, tinto, branco e rosé, ou seja, para praticamente todos os gostos. Fique atento que, em alguns casos, a validade é só para lojas físicas ou até durar os estoques. Escolha o seu e brinde!

Evino: 70% de desconto

Até o dia 30 de novembro, a Evino aposta na tecnologia para desenvolver ofertas de até 70% direcionada para os mais diferentes perfis de consumidores de vinhos no site, app e lojas da marca. Entre as sugestões com desconto está o rosé Famiglia Cielo dal 1908 Prosecco Rosé, por R$109,90; os tintos Gran Maestro Primitivo di Manduria (R$99,90) e Portada Reserva Vinho Regional Lisboa 2020 (R$79,90); além dos espumantes Grand Château Du Soleil Vino Espumoso Extra Brut (R$44,90), e Luca Bosio Vineyards Moscato d'Asti (R$109,90).

Grand Cru: redução no valor pode chegar a 54%

Na Grand Cru, os descontos valem por todo o mês de novembro e podem chegar a até 54% em mais de 200 rótulos. Há também o desconto progressivo: nas compras a partir de seis garrafas ganha 5% de desconto, e nas compras a partir de 12 garrafas a redução do preço é de 10%.

De sugestão da marca está o Cobos Felino Alfa Malbec 2021 750ml (assinante R$ 135,93 | não assinante R$ 159,92); o Leyda Single Vineyard Garuma Sauvignon Blanc 2021 750ml (assinante R$ 122,33 | não assinante R$ 143,92); e o Q Cabernet Franc 2020 750ml (assinante R$ 156,33 | não assinante R$ 183,92).

Wine: até 80% de desconto

No clube de assinatura de vinho a promoção é válida para todos os canais de vendas da marca, desde as compras online feitas via e-commerce wine.com.br, app Wine Vinhos e Clube Wine, até as realizadas presencialmente nas 16 lojas físicas espalhadas pelo Brasil. Ao todo, são mais de 900 rótulos de vinhos com até 80% de desconto. As ofertas valem até o dia 26 de novembro.

O time de sommelier da Wine indicou três sugestões com ótimo custo-benefício: Clos De Los Siete By Michel Rolland 2020 (de R$ 219,90 por R$ 141,06); V9 Gran Reserva D.O. Valle Del Maipo Cabernet Sauvignon 2021 (de R$ 159,90 por R$ 88,12); e Alma Tierra Cabernet Sauvignon 2022 (de R$ 69,90 por R$ 58,71).

World Wine: até 60%

Os descontos na World Wine chegam a 60% e duram todo o mês de novembro, com uma seleção de rótulos especiais. Entre as sugestões estão: Rocim Olho de Mocho Reserva Branco (de R$ 218 por R$ 152,60); Château Saint-Maur "Saint-M" Rosé (de R$ 256 por R$ 179,20); e Almaviva Epu (de R$ 850 por R$ 552,50).

Zahil: vinho pela metade do preço

Na importadora Zahil os descontos chegam a 50%, com mais de 50 rótulos disponíveis pela metade do preço. Destaque para o espumante argentino Rutini Extra Brut, de R$ 394 por R$ 197. Outro destaque é para os vinhos Chateau Los Boldos Vieilles Vignes Merlot (Chile), de R$ 274 por R$ 137, Château De Jau Villages (França) de R$ 302 por R$ 151, e o português Herdade do Peso Colheita Tinto de R$ 536 por R$ 268.

A vendas serão feitas exclusivamente nas lojas físicas, por telefone ou WhatsApp entre os dias 1º e 30 de novembro.

Lojas próprias: Zahil São Paulo (Rua Bandeira Paulista, 726 – Itaim). Telefone: (11) 3071-2900; WhatsApp (11) 98890 7746. Zahil Campinas (Av. José Bonifácio, 2120 - Jardim das Paineiras). Telefone: (19) 97131-2370; WhatsApp (19) 3327 2370.

Caves Santa Cruz: vinhos selecionados

Até o dia 24 de novembro, a Caves Santa Cruz selecionou rótulos de categoria high a premium com descontos a partir de 40%. Como sugestão para aproveitar o benefício está o Dezzani Barolo, de R$ 489,88 por R$ 293,93, o Vinha D’Ervideira Colheita Selecionada, de R$ 249,53 por R$ 99,90 , e o Quinta da Pacheca Superior Branco, de R$ 195,35 por R$ 97,68.

G.R.A.P.Y Importadora: compra em dobro

A importadora fez uma promoção especial de Black Friday válida até o fim de novembro. Com a compra mínima de seis garrafas, você leva outras seis, dos mesmos vinhos. O benefício é cumulativo, ou seja, se comprar dez garrafas, leva 20, e assim por diante. Os rótulos são escolhidos dentre os mais variados disponíveis no catálogo da marca.