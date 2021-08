Belong Be, o marketplace de beleza que só vende marcas independentes

No nicho dos produtos de beleza, em especial, o dos cosméticos, as "indie brands" são marcas independentes conhecidas por ocupar os gaps deixados pelas bandeiras mais tradicionais do mercado. Com abordagens mais próximas dos consumidores e produtos que traduzem certos propósitos e crenças, os fundadores dessas marcas exercem um papel fundamental no alcance que elas terão. Normalmente, as redes sociais são importantíssimas na busca por novos clientes, mas a comercialização em maior escala ainda esbarra em inúmeros obstáculos.

Se apresentando como uma espécie de vitrine das marcas de beleza independentes, está sendo lançada neste mês de setembro Belong Be, o primeiro marketplace brasileiro que tem como foco ser uma ponte entre os consumidores e as "marcas indie".

"Mesmo sendo o quarto maior mercado de beleza do mundo, continuamos muito centrados nas marcas maiores. No últimos anos, a forma de criar mudou, e as marcas passaram a surgir a partir de produtores de conteúdo, influenciadores digitais e autoridades do segmento e beleza", explica Simone Sancho, idealizadora da Belong Be. "O que nós percebemos, no entanto, é que essas marcas independentes têm muita dificuldade em dar escala aos seus negócios, de acessar o mercado de beleza para além dos próprios públicos."

Para desenvolver a empreitada, Sancho contou com o apoio das empresárias Amanda Coelho e Cintia Ferreira. O grupo de investidoras também é composto por experts do mercado como Bruna Tavares e Daniele da Mata, autoridades do cenário de beleza e cosméticos do país.

Investimento de 3,5 milhões de reais, a plataforma nasce com mais de 50 marcas no catálogo. Todas elas foram selecionadas com base em valores como propósito, missão e ética de consumo. Entre os produtos, é possível encontrar uma variedade que vai desde maquiagens até perfumes e velas aromáticas. O Marketplace lucra ficando com uma porcentagem do valor das vendas realizadas.

Para minimizar os problemas de logística e dar escala às marcas menores, além da plataforma digital, a Belong Be também fica encarregada da distribuição da maior parte dos produtos disponíveis em seu site, tudo feito através de um centro de distribuição localizado em São Paulo e que entrega para todo o país. "Para o cliente, a vantagem maior é poder comprar vários produtos de marcas diferentes pagando um único frete. Para as marcas parceiras, 90% escolheram deixar a distribuição por nossa conta", diz Sancho.

Já no próximo ano, a Belong Be planeja abrir sua primeira loja física com os cosméticos de marcas terceiras e iniciar seu plano de internacionalização, transformando o marketplace em um negócio bilíngue. O desafio será prosperar tão rápido em um mercado dominado por gigantes.

