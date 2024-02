Accor: rede francesa planeja inaugurar 12 hotéis no Brasil até o fim do ano

O último resultado financeiro da rede francesa Accor, divulgado nesta semana, mostra um aumento de 20% na receita em 2023, se comparado com o ano anterior, totalizando pouco mais de 5 bilhões de euros. Deste total, 8% veio do mercado brasileiro, um dos mais importantes para a companhia. "O Brasil está nas prioridades globais", diz Thomas Dubaere, CEO Accor Américas.

Força disso se traduz também no ritmo de inaugurações de novas unidades previstas para os próximos anos. Somente em 2024, está nos planos a abertura de 14 novos hotéis na região das Américas, sendo 12 no Brasil. Dubaere explica que a estratégia passa por ver oportunidades que estão em capitais brasileiras com menos hotéis da rede, além de cidades médias do interior, com economia puxada pelo agronegócio.

A expansão é puxada com a bandeira ibis. No ano passado, a Accor inaugurou 10 hotéis da chamada categoria Premium, Midscale & Economy na região das Américas, adicionando aproximadamente 1.300 quartos ao seu portfólio.

Estes incluem: ibis Styles Campinas, ibis budget Pindamonhangaba, By Mercure Araraquara, ibis Styles Manaus, ibis Guarapuava, ibis Barra do Garças, ibis Styles Presidente Prudente Portal D'Oeste e ibis Tubarão no Brasil.

Da Argentina ao Canadá, a Accor possui atualmente 554 hotéis na região – sendo 449 da divisão Premium, Midscale & Economy e 105 de Luxury & Lifestyle.

Programa de fidelidade

O Brasil também é estratégico do ponto de vista do clube de fidelidade. Houve um aumento de 50% na receita gerada pelos associados brasileiros do programa para os hotéis em 2023, em comparação com 2022. Além disso, o ALL Signature, o primeiro clube de assinatura focado em hotelaria do Brasil, completou um ano com resultados significativos: sua base de clientes gera três vezes mais receita para os hotéis do que outros membros do ALL.

O ALL - Accor Live Limitless também estabeleceu recentemente uma parceria com o Banco BRB. Com isso, os pontos dos programas de fidelidade do BRB, como o Curtaí e o DUX Experience, podem ser transferidos para o ALL, permitindo o resgate de hospedagens em 5.600 hotéis ao redor do mundo.

Os clientes podem escolher entre mais de 40 marcas, que vão desde econômicas até de luxo, além de ter acesso a mais de 2.000 experiências exclusivas, como shows VIP, jogos de futebol e outros eventos. Os assinantes do ALL Signature também desfrutarão de benefícios adicionais com bonificações a cada transferência.