Turismo esportivo deve movimentar US$ 1,8 trilhão até 2030; veja 5 tendências

A Organização Mundial de Turismo (OMT) indica que o setor atingirá níveis pré-pandêmicos em 2024. A alta é impulsionada por uma série de fatores, entre eles, a realização de eventos esportivos, conforme levantamento da Collinson, que administra cerca de 1500 salas VIPs em mais de 650 aeroportos no mundo.

A empresa, que é dona da Priority Pass e do Lounge Key, estima que até 2030 o turismo esportivo global deve movimentar 1,8 trilhão de dólares. Em 2024, os Estados Unidos e a França estão entre os destinos preferidos dos brasileiros, uma vez que vão sediar, respectivamente, a Copa América de Futebol Masculino, de 20 de junho a 14 de julho, e os Jogos Olímpicos de Paris, de 26 de julho a 11 de agosto.

"O apetite do turista brasileiro para viagens esportivas é tão grande que existem agências de turismo especializadas nesse tipo de pacotes", diz Henrique Donabella, diretor executivo da Collinson Group.

O executivo explica que o comportamento de consumo do viajante mudou no pós pandemia. "Os turistas estão mais exigentes e esperam que as marcas do setor se estruturem de maneira inovadora para propiciar experiências memoráveis do início ao fim", explica. "Muitos lounges de aeroportos, por exemplo, já oferecem capsulas para dormir, serviços de spa, como massagem, além de gastronomia premiada."

O estudo da Collinson também traça as cinco principais tendências para o setor nos próximos anos, as quais as marcas devem se atentar. Confira abaixo:

1. O aeroporto do futuro

Desde o planejamento de viagens e o atendimento ao cliente conduzidos por IA, até a assistência robótica ao cliente no aeroporto e os desenvolvimentos biométricos de segurança, a tecnologia continuará a moldar a inovação em viagens. O aeroporto do futuro será muito diferente do que conhecemos hoje, com foco na criação de uma experiência mais integrada que ofereça benefícios personalizados e relevantes por meio de pontos de contato digitais acessíveis.

2. Experiências que sejam mais você

Como operadora do Priority Pass, a Collinson reconhece a demanda e o desejo contínuos por uma experiência sofisticada nos aeroportos. À medida que as viagens continuam a prosperar em 2024, mais opções significam uma experiência de viagem aprimorada e, por fim, clientes satisfeitos. Segundo uma pesquisa recente realizada pela empresa, para mais de 50% dos brasileiros a viagem começa nos Lounges dos aeroportos e a satisfação com a experiência nesses espaços impacta diretamente no sucesso da viagem como um todo.

3. Férias dos sonhos dentro do orçamento

O dinheiro está curto, mas viajar continua sendo uma prioridade para muita gente. Para driblar o orçamento justo, os viajantes procuram ser mais criativos em suas viagens, encontrando destinos alternativos que lhes permitam ainda experimentar a viagem dos seus sonhos por uma fração do custo.

O destino internacional dos brasileiros segue sendo Orlando, seguido por: Portugal, Itália, Grécia e França. Já para as viagens nacionais, o nordeste ganha em disparado como objeto de desejo do brasileiro, entre os principais destinos almejados estão: Fernando de Noronha, Trancoso, Maceió, Lençóis Maranhenses, Jericoacoara e João Pessoa.

4. De volta ao básico

De mochilões a retiros de bem-estar, é inegável o aumento de férias que possibilitam aos viajantes um retorno ao básico. Em 2023 a Collinson revelou resultados de uma pesquisa feita no mundo todo, e os dados mostram que os retiros de bem-estar e as experiências fora da internet são grandes prioridades para os viajantes globais que buscam se desconectar da vida cotidiana e, quando viajam esperam viver o momento - uma tendência que provavelmente continuará por muito tempo.

5. A evolução das viagens de bleisure

As viagens de negócios a lazer não são novidade, mas, como o mundo voltou a um estado de viagens mais regulares este ano, viagens corporativas mais eficientes estão em ascensão em 2024. Com o trabalho híbrido provando que veio para ficar, os viajantes corporativos continuarão a procurar maneiras de combinar suas viagens de trabalho e lazer no próximo ano.