A marca de tênis dos faria limers abre loja… em plena Faria Lima

Os faria limers, profissionais do mercado financeiro, advogados e empreendedores, têm certos códigos de vestimenta. Alguns usam camisa azul com monograma, outros vão de colete de náilon, e camisetas lisas estão liberadas. Nos pés, predomina um tipo de tênis felpudo, com sola alta mas com design bem simples, quase um Converse estilizado.

Os sneakers dos faria limers em geral são de duas marcas. Há os importados Allbirds, que viraram febre no Vale do Silício. E há os calçados da Yuool, marca nacional criada em 2017 por ex-sócios da XP Investimentos. Pois em plena pandemia, com a economia afetada e muita gente ainda em casa, a Yuool decide abrir duas lojas físicas, previstas para o dia 20 de novembro.

Detalhe. Uma das lojas será na própria Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Mais especificamente no shopping Iguatemi. Faz todo sentido. A marca já teve uma pop store no JK Iguatemi em São Paulo, no ano passado, mas as vendas acontecem online. Agora, com um investimento inicial de um milhão de reais nos dois potnos de venda, a marca espera dobrar as vendas.

No Iguatemi da Faria Lima, a Yuool inaugura uma chamada guide store. O novo conceito terá todos os modelos da marca em um formato de experimentação. O produto adquirido pelo cliente será entregue em até uma hora no endereço escolhido. Pode ser na própria loja, enquanto ele passeia pelo shopping, ou em qualquer outro endereço da capital paulista.

A escolha do ponto realmente não foi por acaso. Uma pesquisa realizada pela marca constatou que os modelos Yuool fazem mesmo parte do dress code dos frequentadores do famoso condado. Outro dado mostra que 70% das vendas ocorrem para mulheres.

Segunda loja

Já a segunda loja será novamente no JK Iguatemi, no mesmo formato pop up do ano anterior, com todos os produtos da loja à disposição para experimentação e retirada da compra na mesma hora. Mesmo sendo uma marca DNVB, vertical e nativa digital, os sócios parecem entender a importância do ponto de venda físico.

“Tivemos uma experiência excelente no ano passado e esse ano decidimos renovar a parceria de sucesso no Shopping JK e abrir esse novo espaço no Iguatemi”, afirma Eduardo Glitz, um dos sócios. “Queremos estar próxima dos clientes, para que eles sintam o conforto do produto nos pés, algo difícil de ser passado somente pela loja online.”

O material principal dos tênis da Yuool é a lã de ovelhas da raça merino, que favorece a ventilação dos pés no calor e os mantém aquecidos no frio. Não é segredo que a inspiração vem da californiana Allbird, que fazem sucesso no Vale do Silício. A meta de Glitz e seus sócios, Pedro Englert, Marcelo Maisonnave e Mateus Schaumloffel, era mesmo trazer a Allbird para o Brasil. Como não teve conversa, criaram a própria grife.

O preço dos tênis gira em torno de 349 reais. Há também uma versão de bota. Este ano a Yuool também mudou seu centro de distribuição do Rio Grande do Sul para São Paulo. Mesmo em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, a marca espera registrar um crescimento de 50% em relação a 2019, com a venda de 20 mil pares. No ano passado, a empresa faturou 7 milhões de reais. A meta para 2020 era maior, de 20 milhões de reais. Mas dadas as circunstâncias, não há motivo para queixas.