6 lugares para tomar drinques com Jerez em São Paulo

É no sul da Espanha, na Andaluzia, que está a terra do jerez, vinho fortificado que tem se tornado quase que obrigatório nos bons bares da cidade. Os mais conhecidos, o Fino e o Manzanilla, são secos e tem uma fermentação nem sempre agrada todos os paladares. Já o Oloroso, Amontillado e o Palo Cortado são mais encorpados. Por fim, o Pedro Ximenez ganha destaque por ser licoroso e doce.

“O jerez tem a capacidade de deixar o drink mais suave e ainda mantem corpo: deixa o coquetel complexo, mas com graduação alcoólica mais baixa. Ele também vai bem para finalizar um dry martini, porque ele traz um pouco de madeira. Eventualmente, ele consegue substituir o vermute”, explica o mixologista Alê D’Agostino.

A empresa de drinques engarrafados, APTK também percebeu essa onda de jerez e tem na sua carta de produtos o Negroni com Jerez. "É um estilo que temos boa aceitação e para quem quer se aventurar em outros sabores, cumpre o papel", diz Luiz Paulo Foggeti, CEO da empresa.

Confira seis lugares sem São Paulo que tem jerez em seus cardápios.

Guilhotina

A nova carta do mixologista Spencer Amereno para o premiado Guilhotina também tem seu representante quando o assunto é Jerez. O drink Pill, leva Jerez manzanilla, cajuína, tônica da casa e folhas de shissô.

Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone: (11) 3031-0955 horário de terça a sexta das 18h à 1h e sábado das 17h à 1h | http://www.guilhotinabar.com.br | @guilhotinabar

Donna

Quem sentar em um dos 28 lugares do restaurante de André Mifano poderá desfrutar além da boa comida, dos bons drinques que o bartender Vini Lopes produz. Para aproveitar a onda do Jerez, vale o Margaretti, com Carpano Dry, Jerez Fino, limoncello e siciliano (R$ 42).

Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista - São Paulo/SP, Fone: (11) 97593-9047 | horário de segunda à quintas das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h30, sábado das 13h às 16h e das 19h30 às 23h

Me Vá

O restaurante espanhol Me Vá tem em sua carta uma série de preparos com diferentes versões do vinho fortificado. O Jerez Highball é feito de Jerez Pedro Ximenes, Jerez Oloroso, bitter de laranja e refrigerante de gengibre. Outra sugestão é o Bramble , com gin, Jerez Pedro Ximenez, limão siciliano e xarope de amora.

Rua Ferreira de Araújo, 285 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 3816-0588 | horário de segunda a terça das 12h às 15h e 18 às 23h, quarta às sábado das 12h às 00h e domingo 12h às 17h | @restaurantemeva

Bottega 21

Sócio e bartender, Michel Felício executa clássicos da coquetelaria que não necessariamente estão impressos no cardápio. É o caso do Tuxedo nº4, aromática combinação de gin, jerez fino e bitter de laranja. Espécie de variação deste, o Adonis é feito com vermute tinto no lugar do gin.

Rua dos Pinheiros, 1308 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 99342-2332 | horário de segunda a sábado, das 18h às 2h | @bottega21bar

Carrasco

O bar funciona escondido dentro do Guilhotina e também tem carta assinada por Spencer Amereno, mas no dia a dia é comandado pela competente Cristiana Negreiros. Lá encontra-se um clássico: o Coronation Cocktail (Jerez Fino, Vermute seco, Luxardo Maraschino e Orange Bitters.

Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP | horário de terça a sábado das 19h às 00h | Reservas por DM – Instagram| @ocarrascobar

The View Bar

O bar que tem uma das mais belas vistas da cidade de São Paulo, tem bons representantes quando o assunto é drinks que levam Jerez. Sob o comando do bartender Wanderson Lima, a carta tem o Affiliate com Jerez fino, rum, licor cherry heering e mix de bitters e o Autoral, com Bourbon, Jerez fino, licor de amêndoas, vermute tinto e mix de bitters.

Alameda Santos, 981, 30º andar. WhatsApp: (11) 95458 0553. Horário de funcionamento: seg e ter, das 18h às 00:00. quarta, das 18h às 1h. quinta e sexta, das 18h às 2h. sábado, das 17h às 2h

