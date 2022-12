5 vinhos que custam até R$ 50 para o Ano Novo

Passado o Natal, o Ano Novo chega para mais um encontro entre amigos e familiares. Pensando nisso, Thamirys Schneider, sommelière do clube de assinatura Wine, selecionou cinco rótulos de vinhos dos mais variados gostos e paladares para presentear gastando até R$ 50.

Vinho Tradicional

O Alfacinha Regional Lisboa Branco 2021 é um vinho que nasceu com a essência portuguesa e cheio de histórias. Tem no nome uma homenagem à cidade de Lisboa e seus habitantes. O termo "Alfacinha” é uma expressão popular do século XIX que faz referência a quem nasceu e foi criado na capital portuguesa. Um excelente blend de duas uvas típicas, como Fernão Pires e Arinto, que nos transporta numa viagem dentro de um elétrico amarelo pelas ruas íngremes de Lisboa. Um exemplar aromático, frutado, leve e muito refrescante. Sócio Wine: R$ 39,90, não sócio 46,94.

Gosto mais leve

Para quem gosta de vinhos tintos mais leves, vai de Marqués de Somera Tempranillo 2020. Um exemplar com estilo jovem e descomplicado que traz a Tempranillo, uma das principais uvas espanholas, com leveza e maciez. Amadurecido apenas em tanques de aço inox para preservar as características naturais da uva e exaltar o frescor, esse rótulo produzido em Cariñena, região vitivinícola localizada no norte do país, é frutado, macio e refrescante, ótimo para acompanhar momentos leves e descontraídos. Sócio Wine R$ 47,90, não sócio R$ 56,35.

Vinho clássico

Se você for presentear alguém que não abre mão dos estilos mais clássicos, a dica é o Baron Philippe de Rothschild Mas Andes Merlot 2021, uma linha da renomada vinícola Baron Philippe de Rothschild que tem vinhas no Chile e França e que desenvolve rótulos reconhecidos pelo seu equilíbrio, qualidade e autenticidade. Com a expertise dos franceses unida à excelência do terroir chileno, essa Merlot do Vale Central do Chile é aromática, elegante, muito saborosa e com perfil descomplicado que agrada os mais diversos paladares. A breve passagem por barrica tem como objetivo arredondar os taninos, agregar mais corpo e estrutura sem perder as características naturais das uvas e do seu terroir. Sócio Wine R$ 44,90, não sócio R$ 52,82.

Modernidade

Se você vai presentear alguém que gosta de vinhos mais modernos, o Root:1 Reserva Maipo Valley Cabernet Sauvignon 2019, elaborado pela renomada vinícola chilena Viña Ventisquero, vai agradar demais. O nome Root:1 faz referência à primeira raiz da videira que, com o tempo, se torna à raiz mãe, a que sustenta toda a planta. Este exemplar é elaborado majoritariamente com a uva Cabernet Sauvignon e tem apenas 15% de Syrah para agregar maior complexidade e toques de especiarias. Amadureceu 10 meses em barricas de carvalho francês e americano usadas, e em tanques de aço inox. Isto proporcionou arredondar a bebida, amaciar os taninos e agregar estrutura sem perder as características naturais das uvas e do seu terroir. Com certeza um vinho que vai surpreender com seus aromas, sabores, corpo e taninos macios. Sócio Wine R$ 49,90, não sócio R$ 58,71.

Vinhos intensos

Para quem gosta de vinhos mais intensos, o Finca Las Moras Dadá Nº 1 Art Wine 2021 é a escolha certa. Este é um blend fantástico das uvas Bonarda e Malbec, duas uvas emblemáticas na Argentina, que desafiam o tradicional ao utilizar barricas de carvalho com intensidades diferentes de tosta para acentuar notas únicas em cada uma das variedades. Um vinho intenso, marcante e suculento que apresenta corpo médio e taninos macios. Sócio Wine R$ 47,90, não sócio R$ 56,35.

