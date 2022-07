5 destinos brasileiros para curtir com as crianças durante as férias de julho

O mês de julho significa período de férias escolares para quem tem crianças morando junto ou por perto. Durante o período, muitos pais aproveitam o momento para embarcar em viagens com os pequenos. Uma pesquisa realizada pela Booking.com, inclusive, indica que 82% dos brasileiros têm como motivação para viajar o fato de estar junto à família. Ainda, 3 em cada 4 viajantes do país (75%) afirmam que desejam visitar destinos que sejam atrativos tanto por adultos, quanto por crianças.

Com isso, a plataforma selecionou recomendações dos próprios clientes sobre destinos nacionais específicos para quem deseja passear com os pequenos. Porém, as viagens não se limitam apenas durante este mês, visto que mais da metade (58%) dos participantes brasileiros da pesquisa estão inclinados a fugir dos períodos de alta temporada. Confira os destinos.

Caldas Novas, Goiás

Considerando que em julho o brasileiro convive com temperaturas mais baixas, um destino que oferece águas quentes para relaxar e se divertir pode ser uma boa pedida. É o que o turista encontra em Caldas Novas, local que é popular por ser a maior estância hidrotermal do mundo e pelas águas que nascem do chão, cujas temperaturas variam de 43° a 70°. A cidade tem excelente estrutura turística, com diversas acomodações e até opções de ecoturismo.

Olímpia, São Paulo

Outro destino famoso pelo Brasil pelos parques aquáticos e águas de temperaturas mais altas, Olímpia é uma cidade no interior de São Paulo que dispõe de muitos toboáguas, ofurôs, piscinas com ondas, arena de surfe e até piscina de água salgada. Inclusive, para quem quer ficar relaxando no mar, mas sem precisar ir até o litoral, dá para ir até a Praia do Mirante, uma charmosa praia com coqueiros, areia branca e calçada que lembra Copacabana em uma orla de 100m, que ainda conta com salão de jogos, quadra de futevôlei, vôlei e futebol de areia. Mas se preferir ficar seco e agasalhado, há ainda museus, orquidário, bosque e pesqueiros, entre outras opções de lazer.

Porto de Galinhas, Pernambuco

Areia e mar já são elementos suficientes para adultos e crianças se entreterem, cada um à sua forma. Mas o paraíso de Porto de Galinhas vai além: tem voltinha de barco, observação da fauna e da natureza marinhas, passeio de buggy e muito mais. Para completar, essa parte do litoral pernambucano é repleta de resorts que contam com programação diária para os pequenos, da hora em que acordam até a hora de ir dormir.

Curitiba, Paraná

Talvez você não tenha, um dia, considerado Curitiba como um destino para as férias escolares, mas a cidade é cheia de encantos que as crianças vão gostar. Um exemplo de passeio é o Bosque Alemão, onde está a trilha de João e Maria, clássico da literatura infantil. O caminho leva o visitante até a Biblioteca Casa da Bruxa, onde os pequenos podem participar de leituras de histórias. Há, também, o Bondinho da Leitura, um antigo bonde elétrico inaugurado em 1973 que conta com um grande acervo de livros. Curitiba ainda possui museus como o Museu Oscar Niemeyer, o maior da América Latina, e o Museu do Automóvel, e as icônicas construções metálicas do Jardim Botânico e da Ópera de Arame, que valem a visita, entre outras diversas opções de bosques e locais turísticos.

Foz do Iguaçu, Paraná

Para as famílias que gostam de apreciar a natureza em todo o seu esplendor, Foz do Iguaçu é o local perfeito para a viagem de adultos e crianças. As Cataratas, listada nas 7 novas Maravilhas Naturais do Mundo, já são uma atração por si só e nem precisam ser mencionadas como local impossível de perder. Mas se quiser se aventurar mais perto delas, o Macuco Safari é um passeio que leva os visitantes de barco até a menor distância possível dentro das águas. O destino ainda reserva muitas outras surpresas, como o Parque das Aves, repleto de pássaros e outros bichos, salvos de situações de riscos e colocados em reabilitação, voo de helicóptero e o Dreams Park Show, onde ficam o Vale dos Dinossauros, Bar de Gelo e Museu de Cera.

