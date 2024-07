Você conhece estes 7 conceitos financeiros? Isso indica uma alta capacidade de gestão empresarial

Dominar conceitos financeiros pode ser tão desafiador quanto aprender um novo idioma. Mas não tem para onde fugir. Fazer parte do mundo dos negócios, especialmente em cargos de alta gestão, exige a plena compreensão e aplicação desses fundamentos. É quase um consenso entre especialistas: dominar o orçamento é o primeiro passo em direção ao sucesso na gestão empresarial.

Exemplo disso é que, segundo o Guia Salarial Robert Half 2024, profissionais com habilidades financeiras estão na mira dos recrutadores. Não importa o setor de atuação, todas as empresas estão atrás de trabalhadores capazes de tomar decisões que garantam a sustentabilidade e longevidade do negócio.

Mas por onde começar? Como estar preparado para uma gestão empresarial de alta performance e excelentes resultados? Um caminho interessante pode ser dominar os conceitos financeiros básicos. Veja, abaixo, os mais importantes.

Esses são os 7 conceitos financeiros mais importantes

1. Taxa Interna de Retorno (TIR)

Essa é uma ferramenta muito útil para avaliar se um investimento vale a pena e, com isso, tomar melhores decisões. Isso porque ela indica a taxa de retorno de uma aplicação. Se um projeto tem uma TIR de 15%, por exemplo, significa que ele rende 15% ao ano. Com essa informação, executivos podem entender qual a rentabilidade da aplicação e direcionar recursos com assertividade.

2. Juros simples e compostos

Dentro ou fora das empresas, conceitos de juro simples e compostos estão presentes no cotidiano. E não é um bicho de sete cabeças. Os juros simples são aqueles calculados apenas sobre o valor inicial emprestado ou investido. E os juros compostos, por sua vez, são calculados em cima dos juros que acumulam com o tempo (o que significa que os ganhos ou dívidas crescem mais rápido).

3. Capex



Capex é um dos termos mais comuns para os profissionais de finanças – e também muito frequente nas conversas com os CFOs das grandes corporações. Mas ele é mais simples do que parece: é um termo que, de forma simplificada, quer dizer despesas de capital.

4. Ponto de equilíbrio

Esse termo diz respeito ao ponto específico em que a empresa não tem lucro, nem prejuízo. Isto é: quando as receitas de uma empresa são iguais às despesas. Imagine que um empreendedor resolve abrir uma padaria. Seu ponto de equilíbrio acontecerá quando o número de pães vendidos for suficiente para cobrir todos os custos operacionais. Se a padaria vender menos do que o necessário para o break-even point, terá prejuízo. Se vender mais, terá lucro.

5. Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa é um controle de entrada e saída de dinheiro de uma empresa. É uma espécie de registro de todas as receitas e despesas de uma organização em determinado período de tempo (pode ser durante um mês ou um ano). Executivos se baseiam nele, dentre outros critérios financeiros, para entender se vale a pena apostar em um novo tipo de investimento ou se é possível contratar mais funcionários, por exemplo.

6. Payback

Quando a empresa investe R$1 milhão na expansão de um negócio, por exemplo, nem sempre ela verá retornos desse investimento imediatamente. Esse período para recuperar o dinheiro investido é chamado de payback.

7. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

A Demonstração do Resultado do Exercício nada mais é do que um documento financeiro que mostra como uma empresa ganhou e gastou dinheiro durante um período de tempo. É como um filme, que conta a história das finanças da empresa durante esse período. Este documento traz informações diversas: receitas, custos, despesas e lucro, por exemplo.

