Vivo abre cerca de 290 vagas para Jovem Aprendiz em 23 estados

A Vivo está com cerca de 290 vagas abertas para o seu Programa de Jovem Aprendiz e, reforçando o compromisso com a diversidade e a inclusão, metade das oportunidades são para talentos negros. As vagas são para 23 estados, além do Distrito Federal, com atuação em loja ou no escritório. O processo seletivo será 100% digital.

Quais são os requisitos?

Os interessados precisam ter entre 16 e 21 anos;

Estar matriculado ou ter concluído o ensino médio;

Disponibilidade para trabalho de 4 a 6 horas diárias;

Ter interesse em trabalhar no regime híbrido (para vagas no escritório) ou presencial (para vagas nas lojas);

Para pessoas com deficiência, não há limite de idade.

Quais são os benefícios?

O salário é compatível com o mercado. Entre os benefícios estão:

Linha funcional corporativa,

Assistência médica,

Assistência odontológica,

Seguro de vida

Dia de folga de aniversário.

Como se inscrever?

As inscrições vão até o dia 22 de março e os interessados devem acessar o site da Vivo.

Os selecionados serão admitidos em maio de 2024.