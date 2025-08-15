Viralize seus conteúdos com IA: este prompt do ChatGPT cria ideias em tempo recorde

Photo illustration showing ChatGPT and OpenAI research laboratory logo and inscription at a mobile phone smartphone screen with a blurry background. Open AI is an app using artificial intelligence technology. Italy is the first European country to ban and block the robot Chat GPT application and website. ChatGPT is an artificial-intelligence (AI) chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022 using reinforcement learning techniques both from machine and human feedback. Amsterdam, the Netherlands on April 1, 2023 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15h47.
Criar posts que viralizam não precisa depender de horas de reuniões para reunir ideias ou do “momento certo” de inspiração. Com a formulação correta, o ChatGPT pode gerar listas de ideias virais em questão de segundos — já adaptadas para seu segmento, público e plataforma.
O truque está em transformar o prompt em um briefing claro, como se você estivesse orientando um criador de conteúdo profissional.
Prompts vagos, como “me dê ideias para redes sociais”, raramente geram algo surpreendente. Ao incluir público-alvo, objetivo e formato desejado, a IA entende melhor o contexto e entrega respostas com mais potencial de engajamento.
Essa especificidade evita sugestões genéricas e ajuda a manter o conteúdo alinhado à estratégia de marca.
“Crie uma lista com 20 ideias de posts para [plataforma], voltadas para [público-alvo],com o objetivo de [meta: engajamento, vendas, autoridade etc.]. Inclua títulos chamativos e uma breve descrição de cada ideia”.
“Crie uma lista com 20 ideias de posts para TikTok, voltadas para pequenos empreendedores, com o objetivo de aumentar a visibilidade da marca. Inclua títulos chamativos e uma breve descrição”.
Em segundos, você terá uma sequência de ideias que já podem entrar no seu calendário editorial ou inspirar novas produções.
