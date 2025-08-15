Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Viralize seus conteúdos com IA: este prompt do ChatGPT cria ideias em tempo recorde

Com esse comando, o ChatGPT gera listas de ideias virais personalizadas para seu público e objetivo

Photo illustration showing ChatGPT and OpenAI research laboratory logo and inscription at a mobile phone smartphone screen with a blurry background. Open AI is an app using artificial intelligence technology. Italy is the first European country to ban and block the robot Chat GPT application and website. ChatGPT is an artificial-intelligence (AI) chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022 using reinforcement learning techniques both from machine and human feedback. Amsterdam, the Netherlands on April 1, 2023 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)

Photo illustration showing ChatGPT and OpenAI research laboratory logo and inscription at a mobile phone smartphone screen with a blurry background. Open AI is an app using artificial intelligence technology. Italy is the first European country to ban and block the robot Chat GPT application and website. ChatGPT is an artificial-intelligence (AI) chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022 using reinforcement learning techniques both from machine and human feedback. Amsterdam, the Netherlands on April 1, 2023 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15h47.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Criar posts que viralizam não precisa depender de horas de reuniões para reunir ideias ou do “momento certo” de inspiração. Com a formulação correta, o ChatGPT pode gerar listas de ideias virais em questão de segundos — já adaptadas para seu segmento, público e plataforma.

O truque está em transformar o prompt em um briefing claro, como se você estivesse orientando um criador de conteúdo profissional.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Como transformar a IA no seu roteirista criativo

Prompts vagos, como “me dê ideias para redes sociais”, raramente geram algo surpreendente. Ao incluir público-alvo, objetivo e formato desejado, a IA entende melhor o contexto e entrega respostas com mais potencial de engajamento.

Essa especificidade evita sugestões genéricas e ajuda a manter o conteúdo alinhado à estratégia de marca.

O prompt pronto para usar

“Crie uma lista com 20 ideias de posts para [plataforma], voltadas para [público-alvo],com o objetivo de [meta: engajamento, vendas, autoridade etc.]. Inclua títulos chamativos e uma breve descrição de cada ideia”.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Exemplo de como usá-lo

“Crie uma lista com 20 ideias de posts para TikTok, voltadas para pequenos empreendedores, com o objetivo de aumentar a visibilidade da marca. Inclua títulos chamativos e uma breve descrição”.

Em segundos, você terá uma sequência de ideias que já podem entrar no seu calendário editorial ou inspirar novas produções.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Engenheiro abandona big techs, aposta em IA e quadruplica renda para US$ 330 mil por ano

Com crescimento de 26% na busca, esse cargo em IA está ganhando espaço nas empresas

Você não deve fazer isso se quiser que sua marca viralize nas redes sociais

Com salário de até R$78 mil, esses são os profissionais de marketing mais bem remunerados

Mais na Exame

Marketing

“O futuro da internet será sem busca”, diz Amy Webb

Mundo

'Europa não me diz o que fazer, mas estará envolvida' na paz da Ucrânia, diz Trump

EXAME Agro

Com 20 mil devedores no agro, BB aperta o freio — e vai processar escritórios de advocacia

Casual

Tudor Royal: o relógio que reinterpreta o clássico com diamantes e novo tom de azul