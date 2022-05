VidMob abre 200 vagas ao redor do mundo – e permite trabalho remoto

A VidMob, martech internacional de inteligência criativa, anuncia a abertura de 200 vagas de emprego pelo mundo. Destas, cerca de 30 oportunidades são exclusivas para o Brasil.

Dentre as centenas de vagas abertas, cerca de 40 delas são para trabalho remoto e permitem a inscrição de candidatos de todo mundo, inclusive do Brasil. As posições variam entre times de comercial, engenharia, vendas, entre outros.

Segundo Miguel Caeiro, head Latam da VidMob, o ano de 2021 foi muito importante para a consolidação da empresa na região. E agora, a empresa mira no Brasil para seu próximo passo de expansão.

“Crescemos cinco vezes no mercado da América Latina no último ano e planejamos uma expansão ainda maior para 2022, que vai gerar um crescimento expressivo no número de colaboradores”, destaca o executivo.

A abertura de novas vagas é uma continuação do movimento de expansão acelerado da VidMob. Só em 2021, a companhia aumentou em 119% seu número de funcionários globalmente.

A aposta no crescimento da força de trabalho da companhia conta com Brasil nos planos centrais.

“O Brasil é extremamente importante para a VidMob, pois é o centro de nossas operações na América Latina. Os clientes na região estão cada vez mais entusiasmados com nosso serviço e em utilizar a inteligência artificial e ciência de dados para impulsionar os resultados das campanhas de marketing”, afirma Brian Keller, VP de People & Culture na VidMob.

Entre os benefícios disponíveis oferecidos estão regime CLT, assistência médica e odontológica, bônus anual para ser usado em viagem com a família, cursos de idiomas, seguro de vida, possibilidade de trabalho remoto em algumas posições, entre outros.

Como se inscrever nas vagas da VidMob

Os interessados podem visualizar todas as vagas abertas na companhia através do site oficial de carreiras da VidMob. Por lá, o candidato pode filtrar para visualizar apenas as vagas para o Brasil ou procurar as vagas que oferecem trabalho remoto.

