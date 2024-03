Job crafting: entenda por que essa é uma forma de ser feliz no trabalho, segundo professora de Yale

O Dia Internacional da Felicidade é celebrado dia 20 de março e foi criado pela ONU em 2012 para refletir e valorizar a importância da felicidade. Entre diferentes áreas que podem nos trazer alegria na vida está o trabalho, mas, como é possível ser feliz nesta área que nos exige tantas responsabilidades e pressões?

Para a americana Laurie Santos, cientista da felicidade e professora na Yale University, a felicidade do trabalho é algo possível de ser conquistado, principalmente por meio do "job crafting", ou "elaboração do trabalho", que segundo artigo no Harvard Business Review, trata-se de um processo que “reenergiza a vida profissional” por meio de paixões e propósito do funcionário. É uma forma de adequar o trabalho ao jeito e gosto do profissional, dentro dos limites que a empresa dá; e para isso há três caminhos:

Tarefa: é possível assumir mais ou menos trabalho ou mudar o jeito como elas são realizadas, como assumir novos projetos mais atrativos ou usar IA para ganhar mais tempo;

é possível assumir mais ou menos trabalho ou mudar o jeito como elas são realizadas, como assumir novos projetos mais atrativos ou usar IA para ganhar mais tempo; Relacionamentos: é possível estender ou mudar relações com profissionais de outra área ou de níveis diferentes, sendo possível trocar ideias, expandir rede de contatos e até fazer mentorias;

é possível estender ou mudar relações com profissionais de outra área ou de níveis diferentes, sendo possível trocar ideias, expandir rede de contatos e até fazer mentorias; Cognitivo: desempenhar atividades que estejam alinhadas com o seu propósito, como trabalhar em uma empresa privada que realiza ações sociais que atendem uma causa pessoal.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Laurie Santos compartilha essa e outras dicas para você ser feliz enquanto constrói sua carreira:

Por que você decidiu estudar a ciência da felicidade?

Comecei a estudar a ciência da felicidade quando assumi um novo papel na Yale University - me tornei chefe de Colégio no campus. Neste novo papel, pude ver a vida estudantil de perto e me preocupei muito quando vi um aumento de crise de saúde mental entre os estudantes. Foi aí que pensei em desenvolver um novo curso que pudesse ajudar os alunos a aprender estratégias para proteger seu bem-estar.

É possível ser feliz no trabalho? Se sim, como?

Sim, é possível. Pesquisas mostram que existem estratégias que podemos usar para nos sentir mais felizes no trabalho. Um dos caminhos mais importantes para a felicidade no trabalho é por meio da conexão social. Pesquisas de Jan Emmanuel de Neve, em Oxford, mostraram que ter um melhor amigo no trabalho ajuda nesse desafio, porque traz equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Outro trabalho de Amy Wrzesniewski mostrou que as pessoas são mais felizes no trabalho quando fazem ‘job crafting’ — quando encontram maneiras de perseguir seus valores por meio do seu trabalho. Este trabalho mostra que existem estratégias que podemos usar para nos sentir mais felizes no ambiente corporativo.

Quais dicas você tem para funcionários que procuram encontrar felicidade no trabalho?

A pesquisa sobre 'job crafting' mostra que as pessoas precisam separar tempo para a conexão social no trabalho. Eu sugeriria que os funcionários tirem um tempo para conhecer as pessoas no escritório; tente se socializar mesmo que esteja trabalhando remotamente. O simples ato de perguntar a um colega de trabalho sobre o fim de semana deles pode ajudar a formar esses laços. Eu também sugeriria que os funcionários aprendam sobre a prática de ‘job crafting’ e encontrem maneiras de adicionar mais de seus valores ao trabalho que fazem.

Quais dicas você dá para empreendedores que procuram ter uma empresa produtiva com funcionários satisfeitos?

Pesquisas da Indeed mostram que as empresas ganham mais dinheiro se tiverem trabalhadores mais felizes. Acho que essa descoberta mostra que os empreendedores devem focar em melhorar a felicidade de seus funcionários se quiserem ter um negócio lucrativo.