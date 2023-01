Universidade da Inglaterra tem bolsa de até 26 mil libras para graduação e pós e aceita brasileiros

Já estão abertas as inscrições para o programa de bolsas de estudos Think Big, desenvolvido pela Universidade de Bristol, na Inglaterra.

A instituição investiu £ 500 mil nesse programa de bolsas para ajudar os alunos internacionais mais qualificados a estudarem na universidade.

A oportunidade vale tanto para graduação quanto para a pós-graduação em período integral em todas as áreas.

A exceção é para graduação em medicina, odontologia e medicina veterinária; para esses cursos, a bolsa não é elegível.

Já para estudantes da pós, o auxílio pode ser usado para cursos de um ou dois anos de serviço social e direito.

Qual o valor da bolsa de estudos?

As bolsas de estudo para estudantes internacionais de graduação são de £ 6,5 mil ou £ 13 mil (entre R$ 40.831 e R$ 81.662 na cotação atual) por ano.

Já as bolsas de estudo para estudantes internacionais de pós-graduação são de £ 6,5 mil, £ 13 mil ou £ 26 mil (aproximadamente entre R$ 40.831 e R$ 163.455) anuais.

Em ambos os níveis de estudo, esse recurso só pode ser utilizado como desconto na anuidade, portanto, ainda cabe ao estudante arcar com as suas despesas pessoais.

Para apoiar os estudantes internacionais, inclusive brasileiros, que querem estudar em Bristol, os candidatos também podem ser elegíveis para receber uma bolsa de £ 3 mil (cerca de R$ 18.848) adicional durante o primeiro ano de estudo.

Esse repasse poderá ser utilizado para:

gastos pessoais, como alimentação, transporte e moradia dos estudantes

além de livros e materiais necessários

Quem pode se inscrever?

Todos os alunos estrangeiros inscritos para um curso de graduação ou de pós-graduação na Universidade de Bristol podem se inscrever.

As aulas estão previstas para começarem em setembro de 2023.

O processo de inscrição acontece de forma remota, através do UCAS, que é o sistema de seleção das universidades do Reino Unido. Essa plataforma é similar ao SISU do Brasil.

Após a inscrição para o curso, o interessado deve enviar a aplicação para a bolsa de estudos de graduação ou pós-graduação Think Big usando o formulário de inscrição online.

O documento fica disponível no site da universidade:

Até o dia 27 de fevereiro (para graduação);

Até o dia 24 de abril (para pós-graduação).

Em ambas as situações, o horário limite será às 7h, no horário de Brasília.

O resultado está previsto para ser divulgado em abril de 2023. Quem for aprovado, será informado por e-mail.

Para aplicar para a graduação ou pós na Universidade de Bristol, é preciso cumprir alguns requisitos de escolaridade:

Para licenciatura ou bacharelado, é obrigatório apresentar o diploma do ensino médio combinado com um programa de foundation year ou ter concluído o primeiro ano de uma graduação no Brasil.

Já para a pós, é necessário apresentar o diploma de uma graduação de 4 anos com boas notas.

Além disso, os estudantes precisam comprovar a proficiência do inglês.

O nível de domínio exigido varia de acordo com o curso escolhido. Em caso de dúvidas, os alunos podem entrar em contato com o escritório internacional, através do e-mail international-office@bristol.ac.uk.

Por que estudar na Universidade de Bristol?

A Universidade de Bristol é uma instituição de ensino bastante reconhecida no Reino Unido e em todo o mundo. Para ter uma ideia, ela está entre as dez melhores do Reino Unido e entre as 70 melhores de todo o planeta, de acordo com o QS Ranking 2023.

Fundada em 1876, inicialmente como a University College de Bristol, a Universidade de Bristol é uma instituição de pesquisa pública localizada na cidade de mesmo nome no Reino Unido.

A instituição é conhecida por ter diversos alunos do exterior:

são 150 países com estudantes na instituição e os intercambistas representam 25% dos alunos — o que indica uma comunidade internacional bastante forte.

No total, são mais de 27 mil estudantes por lá. Eles têm acesso à estrutura de ponta da instituição, que é uma das pioneiras em pesquisa do Reino Unido, além de orientação de carreira e a excelência acadêmica.

