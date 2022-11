Universidade de Cambridge está com bolsas de estudo de até 30 mil libras

EstudarFora

Estão abertas as inscrições para o programa Cambridge International Scholarships, um programa de bolsas integrais da Universidade de Cambridge para estudantes e pesquisadores estrangeiros que queiram estudar para conquistar um PhD (doutorado) na instituição.

As inscrições variam de acordo com as áreas de estudos, mas todas elas estão abertas até 1º de janeiro ou 5 de janeiro de 2023, dependendo do curso.

O programa é uma espécie de versão internacional do Vice-Chancellor’s Awards, um programa de bolsas da Universidade de Cambridge para alunos do Reino Unido e União Europeia.

No total, os dois programas contemplarão 250 alunos com bolsas que cobrem integralmente os custos de estudo do PhD (que podem ser de mais de 30 mil libras por ano) em Cambridge e oferecem uma “mesada” suficiente para que o aluno se mantenha durante os estudos. O valor dessa mesada não é especificado, mas é “suficiente para uma pessoa”, segundo o programa.

As bolsas são oferecidas pelo Cambridge Commonwealth, European & International Trust, um fundo dedicado a permitir que pesquisadores de destaque do mundo todo tenham acesso ao doutorado na instituição.

Os bolsistas selecionados poderão participar também de eventos do fundo e ter acesso à rede de contatos que ele oferece.

Alunos que se candidatem às bolsas integrais da Universidade de Cambridge também podem buscar outros meios de financiar seu doutorado na instituição. Caso consigam e também sejam aprovados pelo Cambridge International Scholarships, não receberão o auxílio monetário mas serão considerados “pesquisadores honorários do Trust”.

Como se candidatar às bolsas integrais da Universidade de Cambridge

A candidatura à bolsa é feita como parte da candidatura ao programa de doutorado. Os procedimentos e prazos de candidatura variam conforme o curso.

Por isso, é importante verificar a lista de programas de doutorado da universidade, encontrar o que lhe interessa e verificar os requisitos e datas de envio de documentos.

Para alguns programas, as inscrições vão até 1º de dezembro; para outros, ficam abertas até 5 de janeiro.

Para todos, no entanto, será necessário enviar um CV em inglês, histórico acadêmico, comprovação de proficiência em inglês (TOEFL ou IELTS), proposta de pesquisa e detalhes de dois contatos que possam escrever cartas de recomendação para o candidato.

Para alguns programas (confira aqui a lista), também será necessário enviar detalhes sobre sua pontuação na prova padronizada GRE.

Com esses documentos, o candidato deve acessar o portal de candidatura da universidade e realizar sua inscrição.

Ela é feita totalmente online, e é preciso especificar, na seção de “Funding”, que o candidato deseja ser considerado para bolsas de estudo. Essa seção deve ser completada até 1º de dezembro ou 5 de janeiro.

Os candidatos serão avaliados com base em suas qualificações acadêmicas, cartas de recomendação e potencial de pesquisa. Os escolhidos para as bolsas integrais da Universidade de Cambridge serão notificados no começo de março de 2023.

