Três maneiras de evitar a 'autossabotagem' na carreira e no trabalho

Se você acha que se "autossabota" no trabalho ou "não se vende bem" durante novas oportunidades profissionais, saiba que isso é mais comum do que parece.

"Quase todo mundo é vítima dessa tendência psicológica de se preparar mal ou se vender mal", diz a coach de desempenho Henna Pryor à CNBC.

"Quando nos auto-prejudicamos, essencialmente nos protegemos das consequências do nosso próprio fracasso", falou.

Essa autossabotagem pode ser adiar a preparação para um uma grande reunião ou começar uma apresentação com "Sou ruim em falar em público".

"Até mesmo funcionários de alto desempenho se auto-prejudicam", diz Pryor, e isso geralmente é motivado pelo medo do fracasso. “Definitivamente, não se limita a [funcionários ou pessoas que] têm síndrome do impostor”, diz ela.

E quais são as maneiras para parar esse processo?

Esteja ciente de seus hábitos e padrões comportamentais

Para parar de se auto-prejudicar, primeiro você precisa perceber quando, como e por que está fazendo isso. Pryor diz que entender essas três coisas é como construir qualquer tipo de conscientização.

Você também pode buscar feedback de familiares e amigos, diz ela. Eles provavelmente notaram comportamentos de autossabotagem que você não percebeu.

Foco em construir confiança

A autossabotagem é amplamente alimentada pela falta de confiança. Observe a maneira como você fala consigo mesmo. Para progredir, você tem que acreditar que é digno de novas oportunidades, mesmo que tropece.

Outra maneira de construir confiança: tome uma atitude, mesmo que seja pequena. Se escrever um relatório inteiro parece muito complicado, comece com um esboço. Fazer uma meta, mesmo que micro, de uma lista pode ajudar você a não se sentir estagnado ou estagnada.

Priorize o processo em vez do resultado

A conclusão é que a autolimitação ocorre quando você tem medo de cometer erros, diz Pryor. Erros são inevitáveis, mas geralmente não são tão prejudiciais para sua carreira quanto você se conter - ou tentar "domar" seu talento

Essa mentalidade pode ser difícil para as pessoas, especialmente as de alto desempenho, se adaptarem. Todos os profissionais começaram na escola, onde eram elogiados — ou repreendidos — com base em boletins. Isso faz com que os trabalhadores, em qualquer fase de sua carreira, sintam que cada resultado, por menor que seja, pode durar para sempre.

Priorize o processo. Reserve um tempo para refletir e coletar feedback, mas também entenda que bagunça, passos em falso e imperfeições geralmente são passos no caminho para o sucesso.

“Temos que nos tornar especialistas em ficar desconfortáveis”, diz Pryor.