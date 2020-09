Trainee com salário de R$ 7 mil? Pergunta lá no posto Ipiranga

A Ipiranga tem inscrições abertas para seu programa de trainee, que oferece remuneração de R$ 7 mil aos selecionados.

A iniciativa tem duração de um ano e será realizada no Rio de Janeiro (a seleção, no entanto, é totalmente online). A Ipiranga busca candidatos formados entre dezembro de 2016 a dezembro de 2020 — todas as graduações são bem-vindas.

O perfil desejado para os trainees é o de motivação por desafios, capacidade de adaptação, proatividade e interesse por inovação e aprendizado contínuo.

É preciso ter disponibilidade para residir em diferentes cidades. Inglês intermediário também é um requisito.

Durante os 12 meses iniciais na empresa, os trainees participarão de ações de desenvolvimento que incluem ecossistema de aprendizagem, mentoria com executivos, atuação transversal, envolvimento em projetos de inovação, dentre outros.

Além das oportunidades de capacitação, os selecionados terão benefícios como participação nos resultados, previdência privada, horário flexível, home office parcial e plano de saúde.

Os candidatos admitidos neste processo ingressarão na empresa em janeiro de 2021, e devem atuar nas áreas comercial, tecnologia, inovação e novos negócios, sustentabilidade, planejamento e finanças e operações.

As inscrições estão abertas até 14 de outubro e podem ser feitas pelo site do programa.