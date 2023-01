The Office de volta ao catálogo da Netflix: como usar a série para aprender inglês

Por Talita Oliveira, professora de inglês e sócia da Companhia de Idiomas

The Office, uma das melhores séries de comédia de todos os tempos (sem exageros!), voltou este mês ao catálogo da Netflix.

Já estava disponível em alguns outros serviços de streaming (Prime e HBO), então você pode escolher o que estiver mais fácil para você.

Alguns motivos pelos quais você deveria incluir esse mockumentary (um documentário, mas em que nada é sério) na sua rotina de estudos de inglês:

● Tem episódios bem curtos, dá pra assistir naquela pausa para o descanso diária;

● Dependendo do seu nível, pode colocar legendas em inglês ou até mesmo sem, já que muitos assuntos são tranquilos;

● Você pode aprender vários termos interessantes relacionados ao trabalho em empresas/escritórios;

● Melhor de tudo, vai dar muitas risadas no processo.

A primeira temporada não é uma das preferidas do público…então pode ser que você precise de só um pouquinho de paciência até se encantar com a história (o que com certeza você vai!).

Agora se você já assistiu alguns episódios, ou se já assistiu tudinho, veja se consegue acertar quem são os personagens descritos a seguir (in English):

1. This character is often bored with his job. He is underworked and very creative. He has a charming personality and loves pranks.

2. This character is also a salesman and the assistant to the regional manager, at the fictional paper distribution company, Dunder Mifflin. He is notorious for his lack of social skills and common sense, his love for martial arts and the justice system.

3. This character is shy, growing assertive but amiable, artistically inclined, and romantic. She begins the series as the receptionist at the paper distribution company Dunder Mifflin. She later becomes a saleswoman and, eventually, the office administrator,

4. This is the main character of the series, serving as the Regional Manager of the Scranton branch of a paper distribution company. He is extremely funny, but he also lacks common sense in many situations.

5. She is head of the Accounting department at Dunder Mifflin Scranton. She can often be cold with others. She loves cats and owned several of them.

E aí, será que acertou todos?

Assista ao vídeo se quiser ver melhores momentos da série:

Have fun!

Respostas:

1. Jim, 2. Dwight, 3. Pam, 4. Michael Scott, 5. Angela

Sobre Talita Oliveira

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 12 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas (https://www.companhiadeidiomas.com.br). Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

