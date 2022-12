Pela inclusão, todo funcionário da Bayer poderá aprender Libras de graça

A partir deste mês, a Bayer, multinacional alemã que atua nas áreas de saúde e agricultura, oferecerá para todos os seus funcionários um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) online e gratuito.

O treinamento tem como objetivo desenvolver o conhecimento sobre a língua e melhorar a comunicação entre funcionários e o público com deficiência auditiva, tornando-a mais eficiente e inclusiva.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com Kleber Carvalho, Gerente Executivo de Diversidade, Equidade e Inclusão para a Bayer América Latina, a iniciativa faz parte da jornada de inclusão da companhia.

"Acreditamos que exercitar diversas formas de pensar e fomentar um ambiente seguro para que todas as ideias sejam bem-vindas é a chave para aumentar o número de soluções inovadoras para nossos clientes", diz.

O curso de libras é uma parceria da multinacional com a consultoria Oportunidades Especiais, que oferece soluções para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e busca ampliar o conhecimento dos empregados da Bayer sobre os conceitos da língua brasileira de sinais.

Entre os temas abordados no curso estão o alfabeto, tipos de cumprimentos em Libras, meses, países, verbos e pronomes.

No país, cerca de 5% da população é surda, e parte dela usa a Libras como auxílio para comunicação. De acordo com dados do IBGE, esse número representa 10 milhões de pessoas, sendo que 2,7 milhões não ouvem nada.

"O curso de libras corrobora para este exercício e está diretamente conectado ao nosso objetivo de ter um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo, gerando um impacto direto no pertencimento, engajamento e, consequentemente, no negócio”, afirma Carvalho.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.