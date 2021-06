Talento? Não. Estas são as duas características das pessoas bem sucedidas

Quem não quer ser bem-sucedido? A maioria das pessoas busca o sucesso sem entender muito bem o que é necessário para conquistá-lo. O que torna alguém bem-sucedido? É liberdade financeira? É a capacidade de ter um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional?

Karen Dillon, ex-editora da revista Harvard Business Review e coautora de três livros, entre eles o best-seller "Como avaliar sua Vida?", dá dicas para ser bem-sucedido.

Sempre aprenda coisas novas

Muitas pessoas de sucesso gostam dizem que estão onde estão porque são mais talentosas do que seus pares. Eles podem achar que veem o mundo de uma maneira diferente, que são melhores em assumir riscos ou que simplesmente são mais habilidosos do que os outros em uma determinada coisa. Mas, em sua experiência, Karen acredita que o sucesso tem mais a ver com o fato de que essas pessoas são aprendizes ao longo da vida.

"Acho que eles nunca param de aprender coisas... seja sobre eles mesmos, sobre seu mercado, sobre seu público etc. Acho que eles se veem como uma constante aprendizagem. E essa fome de conhecimento é o que os estimula a ter sucesso em tudo o que eles fazem. "

Siga em frente apesar das dificuldades

A segunda qualidade mais importante é a resiliência. Karen acredita que a capacidade de se recuperar após um contratempo e continuar é crucial para ter sucesso nos negócios e na vida. Todos os donos de negócios experimentam contratempos e fracassos ao longo do caminho — inclusive os bem-sucedidos.

Estratégia emergente

A capacidade de continuar aprendendo e enfrentar os contratempos se encontram no que Karen chama de estratégia emergente.

Muitos empreendedores começam com um caminho claro de como deve ser o negócio e uma visão muito clara do que precisamos fazer para chegar lá.

Mas é incomum para empresas que estão crescendo, experimentando e decolando ver uma estratégia deliberada se provar bem-sucedida. A maioria das empresas bem-sucedidas não chegaram lá com a estratégia inicial que esperava, mas com outra estratégia que surgiu durante o processo. Exemplos:

O YouTube começou como uma espécie de serviço de namoro por vídeo

A Starbucks começou em 1971 vendendo máquinas de café expresso e grãos de café.

A maioria dos planos de negócios passa por mudanças depois que você começa a implementá-los. Você aprende muito durante a execução e isso transforma o próprio plano. Essa é a essência de uma estratégia emergente, de acordo com Karen: você entra em ação e está aberto e aprendendo ao longo do caminho. Isso permite que você veja oportunidades que você nunca teria notado no início de sua corrida e aproveite-as.

"Esse é o verdadeiro segredo do sucesso: ser capaz de reconhecer uma estratégia emergente e implementá-la rapidamente".