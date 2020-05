Soluções de RH para a crise? Evento gratuito e remoto começa amanhã

O que o RH pode fazer contra a crise causada pela pandemia do coronavírus? Essa será uma das reflexões da terceira edição da HR.Rocks!, maior conferência do Brasil da área de pessoas.

O evento será realizado a partir de amanhã, dia 19, e até 21 de maio de forma completamente remota e gratuita. Nas edições passadas, mais de 20 mil pessoas assistiram às palestras, cases de sucesso, entrevistas e debates organizados pela HR Tech brasileira Qulture.Rocks.

Até o momento, a conferência deste ano já teve mais de 30 mil inscritos e conta com grandes executivos confirmados, como Luís Gustavo Vitti, Diretor de Pessoas do iFood, Nara Zarino, Design de Pessoas da Loggi, Guilherme Loiola, Analista de Desenvolvimento e Aprendizagem e Natália Zeferino, Gerente de Pessoas, ambos da Movile.

Entre as participações de destaque, dois nomes internacionais também compartilharão seus conhecimentos: Steli Efti, CEO da Close, importante nome do Vale do Silício, e Claudio Pinkus, cofundador da CodeStream.

Como parceira de conteúdo, a EXAME fará destaques dos principais conteúdos no final de cada dia. Os HR.Rocks! Highlights terão participação da Cia. de Talentos e do CEO da da Qulture.Rocks, Francisco S. Homem de Mello. Sempre às 20h, o ao vivo será aberto para perguntas do público.

Para falar das transformações na gestão de pessoas, a HR.Rocks! terá palestra com André Souza, CEO da Futuro S/A que, nos últimos 20 anos, atuou como Executivo de RH liderando equipes e projetos na América Latina, EUA e Europa em organizações como Bayer, Coca-Cola Company e Nokia.

Um diferencial da conferência é que todo o conteúdo fica gravado e disponível mesmo após o evento. Quem se inscrever neste ano, também poderá acessar mais de 30 horas de vídeos das edições passadas.

“Com o isolamento social, é uma excelente oportunidade para que esses conteúdos sejam compartilhados. O mundo está em constante transformação e o RH pode dar tudo de si neste momento para as companhias”, comenta Francisco de Mello, idealizador do projeto e fundador da Qulture.Rocks.

As inscrições podem ser feitas pelo site da conferência.

Confira a programação completa:

19 de Maio | Transformação Digital no RH

9h00 – Abertura

Francisco S. Homem de Mello, CEO da Qulture.Rocks

10h00 – Como o RH pode desenvolver uma cultura de inovação

Eduardo Albuquerque, Co-Fundador da Conquer Labs

11h00 – Metodologias Ágeis em RH

Nathalia Machado, Gerente de RH na Alelo

14h00 – People Analytics como alicerce para a transformação no RH

Clarisse Monteiro, People Operations na Resultados Digitais e André Souza, CEO da Futuro S/A

15h00 – Os desafios de gestão de desempenho em cada estágio de crescimento do negócio

Cíntia Martins, Fundadora da a.karta

16h00 – Como implementar o trabalho remoto na sua empresa

Flávio Ludgero, Sócio do Officeless

17h00 – From “remote first” to full remote

Steli Efti, CEO of Close

18h00 – COVID-19: Transparency becomes essential when working all-remote

Claudio Pinkus, Co-Founder at CodeStream

19h00 – Como lidar com os dilemas do RH pós crise

Leni Nunes, Professora na Fundação Dom Cabral

20h00 – HR.Rocks! Highlights: lives com os principais destaques do dia com direito a perguntas e respostas

Francisco S. Homem de Mello, CEO da Qulture.Rocks, Victoria Auada, Operações na EXAME e Sofia Esteves, Presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos

20 de Maio | Liderança Transformadora

09h00 – O papel do líder na formação de times de alta performance

Marcelo Nobrega, Executivo de RH e Investidor Anjo em HR Techs

10h00 – Habilidades para liderar na era exponencial e criar uma cultura focada em resultados

Hendel Favarin, Co-Fundador da Escola Conquer, e Aline Gomes, Head Comercial na Escola Conquer

11h00 – Como a Movile desenvolve seus líderes para acelerar seus negócios

Guilherme Loiola, Learning & Development na Movile

14h00 – Liderança, juventude e as novas relações no trabalho

Carolina Utimura, COO na Eureca

15h00 – Como usar 1:1s para melhorar as lideranças nas organizações

Francisco S. Homem de Mello, CEO da Qulture.Rocks

16h00 – Motivação 4.0: como manter a produtividade do seu time, mesmo à distância

João Furlan, CEO e Fundador da Enora Leaders

20h00 – HR.Rocks! Highlights: lives com os principais destaques do dia com direito a perguntas e respostas

Francisco S. Homem de Mello, CEO da Qulture.Rocks, Victoria Auada, Operações na EXAME e Paula Esteves, Sócia Diretora do Grupo Cia de Talentos

21 de Maio | Employee Experience

09h00 – Como construir e gerir a experiência de seus colaboradores de ponta a ponta

Isabella Botelho, Co-Founder e CRO da Pin People

10h00 – Employer Branding: para além da atração de talentos

Bruna Mascarenhas, Professora e Consultora de Marca Empregadora

11h00 – Experiência do candidato não é igual a apertar um botão e finalizar o processo seletivo

Marcel Lotufo, Co-Fundador e CEO da Kenoby

14h00 – O presente e o futuro de Tech Recruitment: estratégias para atrair e contratar os melhores talentos

Luiz Eduardo Drouet, Managing Partner na Share RH

15h00 – Learning Ecosystems

Alexandre Santille, Co-Fundador da Teya

16h00 – Como e porque a Loggi criou um novo produto de Avaliação de Desempenho

Nara Zarino, People Design

17h00 – Cultura como elo conector da experiência do colaborador

Natália Zeferino, Gerente de Gente na Movile

18h00 – Diversity hacks: insights e dicas para alavancar sua estratégia de diversidade (inclusive durante a crise)

Thalita Gelenske, Fundadora e CEO da Blend Edu

19h00 – Como o RH do iFood se adaptou para a crise da COVID-19

Luís Gustavo Vitti, Chief People Officer no iFood

20h00 – HR.Rocks! Highlights: lives com os principais destaques do dia com direito a perguntas e respostas

Francisco S. Homem de Mello, CEO da Qulture.Rocks, Victoria Auada, Operações na EXAME e Sofia Esteves, Presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos