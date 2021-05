Como arrumar emprego? Veja a lista com mais de 2.500 vagas abertas agora

Para quem está procurando uma nova oportunidade para sua carreira, empresas como a Loft, Cora, Concentrix, Via e outras estão contratando pessoas para mais de 2.500 vagas de emprego.

A Loft, startup que facilita a compra de imóveis, planeja abrir 500 vagas até o final do ano. No momento, são 100 vagas que já estão contratando em áreas como Ciência de Dados, Produto e Engenharia de Software.

As contratações são resultado do investimento de US$ 525 milhões (cerca de R$ 2,9 bilhões) captados pela empresa na rodada Série D entre março e abril.

O processo seletivo e a contratação serão feitos de forma remota. E a empresa tem adotado o modelo flexível de trabalho, permitindo aos funcionários escolherem com sua liderança entre o trabalho 100% remoto, flexível ou presencial. Confira as vagas aqui.

Também focada na contratação após receber um aporte de US$ 26,7 milhões, a Cora vai abrir 120 novas vagas de emprego neste ano. A fintech focada em PMEs terá oportunidades principalmente nas áreas de Tecnologia, Marketing e Customer Experience.

Aos empregados, a empresa oferece bons benefícios, como licença maternidade e paternidade estendidas para 6 meses e 3 meses, respectivamente, acesso à Zenclub (plataforma de apoio psicológico), Gympass e férias flexíveis. Confira as vagas aqui.

Já a multinacional de soluções de experiência do cliente Concentrix está com mais de 600 vagas abertas para posições como agentes de atendimento, analista de TI e até diretor de contas.

Cada vaga tem seu requisito, mas, em geral, é necessário ter 18 anos e ensino médio completo, havendo algumas vagas para ensino superior. Ter conhecimento de inglês não é obrigatório, mas será um diferencial.

Os funcionários em home office recebem auxílio para internet e luz. Outros benefícios são auxílio creche e parcerias com empresas que oferecem descontos, como universidades e escolas de idioma. Confira mais sobre as oportunidades aqui.

Via

A Via (ex-Via Varejo), dona das marcas Casas Bahia, Ponto e Extra.com.br, abriu 200 vagas em São Paulo, no bairro da Lapa. As oportunidades são para início imediato para os cargos de assessor de atendimento, servente de limpeza, assistente técnico e vendedor.

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, ensino médio completo ou alfabetizados, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e experiência em atendimento com cliente ou suporte para equipamentos eletrônicos. Confira as vagas aqui.

Oi

A empresa tem vagas com home office, de analista a executivo, para as áreas de Digital, Sistemas e de Segurança da Informação. São oportunidades para desenvolvedor, UX, Agile Master, arquiteto de soluções, profissional de segurança da informação e cientista de dados. Confira as vagas aqui.

A empresa de tecnologia, presente em 26 estados do país, está com processo seletivo aberto para contratação de 150 profissionais de diferentes áreas e cargos para atuar nos departamentos comercial, de design, negócios, marketing, RH e TI. Para se candidatar e conferir todas as oportunidades em andamento, os interessados devem acessar este link.

A multinacional Invilla vai abrir 600 vagas para a área de tecnologia ainda em 2021. No curto prazo, as principais posições são para developer, software engineer, designer UX e product owner. Confira as vagas pelo site.

Tata Consultancy Services (TCS)

A empresa global de consultoria e serviços de TI está procurando por 500 novos funcionários. As vagas são para os escritórios em Londrina, no Paraná, Barueri, em São Paulo e nas capitais Rio de Janeiro e Vitória. E são posições para todos os níveis de experiência, como atendimento inglês e espanhol, administração, desenvolvimento e programação. As inscrições podem ser feitas aqui.

ZAP+

São 45 vagas nas áreas de tecnologia e produto da empresa que faz parte da OLX Brasil. Nas duas áreas, a empresa oferece o trabalho 100% em home office agora e após a pandemia, possibilitando a candidatura de profissionais fora de São Paulo e do Rio de Janeiro. Veja as vagas aqui.

Segurpro

São 250 vagas de emprego pelo Brasil para a área de vigilância, como vigilante patrimonial horista e vigilante patrimonial intermitente, consideradas porta de entrada na companhia. Não é necessária experiencia anterior, portanto, vigilantes recém-formados são considerados para seleção. Veja as vagas aqui.

Shopee

A empresa de Singapura tem diversas vagas abertas no Brasil para diversos níveis, com oportunidades em todos os ramos de atuação da empresa no país, como a área legal, tecnologia, dados e pessoas. As oportunidades são para o escritório em São Paulo e os interessados podem se inscrever aqui.

