Senai abre 985 vagas em cursos profissionalizantes grátis e online

Em meio ao aumento na taxa de desemprego, ter um curso no currículo capazes de preparar um profissional para as demandas das empresas é uma vantagem e tanto.

A boa notícia é que há muitos cursos gratuitos de qualificação profissional à disposição dos candidatos. E, por causa da pandemia, o rol de cursos à distância não para de crescer.

O Senai do Rio de Janeiro, por exemplo, tem 985 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional à distância.

A oferta vale para todo tipo de candidato. O único pré-requisito é o estudante ter renda familiar de até 1,5 salário mínimo por mês.

Os cursos serão preenchidos por ordem de chegada – por isso, é bom correr atrás da vaga!

O cardápio de cursos inclui opções para quem tem o ensino fundamental e também para quem tem o diploma de ensino médio.

As inscrições estão abertas no site do Senai do Rio de Janeiro até 12 de outubro. As aulas começam antes: 6 de outubro.

Ao total são 13 cursos à disposição: Almoxarife, Assistente de Produção Industrial, assistente de Controle de Qualidade, Auxiliar de Operações em Logística, Controlador e Programador de Produção, Desenhista de Projetos Elétricos Industriais, Eletricista de Automóveis, Eletricista Instalador Residencial, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Mantenedor e Controler de Plantas Industriais, Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos e Pizzaiolo

Ficou com dúvidas? O Senai dá mais informações no telefone 0800 0231 231.

A EXAME Academy, braço de educação da EXAME, também tem um portfólio de cursos online e profissionalizantes. Entre eles, há o curso para iniciantes na área de Ciência de Dados, como o de Introdução a Data Science e Python.