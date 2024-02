Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas home office disponíveis nesta semana

Um estudo realizado pela Visier mostrou que a maioria dos profissionais estão trocando cargos de liderança por tempo livre. Entre as principais razões, a pesquisa mostrou que 91% dos funcionários liberais não querem se tornar gestores de pessoas pelos seguintes motivos: expectativas de aumento de estresse/ pressão ou simplesmente satisfação com suas funções atuais.

Entre as principais ambições desses profissionais, o estudo destaca:

Passar tempo com minha família e amigos: 67%

Ser fisicamente/mentalmente saudável: 64%

Viajar: 58%

Conseguir um aumento: 54%

Para conseguir mais tempo com a família, investir em programas de saúde e até viajar, muitos profissionais estão apostando no trabalho home office, que dá a liberdade de trabalhar e investir em bem-estar e qualidade de vida.

Para você que possui uma profissão que pode ser realizada de forma remota, veja as vagas em empresas nacionais e internacionais que estão disponíveis nesta semana.

Vagas nacionais

BTG Pactual

O BTG Pactual, banco de investimentos, está com vagas remotas para a área de tecnologia.

O banco contrata na modalidade CLT e oferece diversos benefícios como participação nos lucros, auxílio alimentação e refeição, seguro saúde e odontológico, Gympass, entre outros.

Inscrição: Veja as vagas de home office disponíveis na página de vagas do BTG Pactual.

iFood

O iFood disponibilizou durante a pandemia uma série de iniciativas e benefícios para viabilizar o trabalho remoto. Entre eles, destacam-se subsídio financeiro para que seus funcionários possam equipar seus espaços de trabalho ou ainda atuar de coworkings espalhados pelo Brasil.

É importante destacar que nem todas as vagas permitem atuação remota, mas você confere algumas das vagas home office no link a seguir:

Inscrição: Veja as posições abertas para diversas áreas na página de vagas do iFood.

Loggi

A Loggi é uma empresa brasileira de logística que atua principalmente no setor de e-commerce. Ela está presente em todas as capitais brasileiras, movimentamos mais de 300 mil pacotes por dia, e tem como objetivo atingir mais de 5 milhões de entregas por dia nos próximos 5 anos. A empresa oferece diversos benefícios, indo desde o plano de saúde até empréstimo consignado.

Inscrição: Acesse a página da Remotar para ver as oportunidades remotas.

NAVA

Com mais de 26 anos de experiência no mercado de B2B, a Nava oferece soluções de Negócios e Tecnologia como serviços de cloud e infraestrutura, estratégia digital, soluções em pagamentos, cybersegurança, entre outros.

A empresa oferece atuação em todas as modalidades, sendo as vagas remotas destinadas para a área de Tecnologia.

Inscrição: Veja as posições na página da Remotar.

Zup Innovation

Adquirida pelo Itaú em 2019 por montante superior a meio milhão de reais, a Zup Innovation atua no desenvolvimento de sistemas de integração, transformação digital das companhias e com soluções de código aberto. Em sua trajetória, estão marcas como Natura, Vivo, Algar e Serasa.

No que se refere a trabalho remoto, a Zup Innovation é uma empresa referência no setor, oferecendo não só benefícios incríveis, mas também uma estrutura com foco em crescimento e desenvolvimento profissional.

Inscrição: Veja as vagas remotas com foco em Tecnologia no site da Remotar.

Vagas internacionais

Consensys

Consensys é uma empresa de software blockchain e web3. A companhia oferece um conjunto de produtos e serviços focados em tecnologia web3, sendo a MetaMask uma das soluções em carteira digital mais conhecidas do mercado global.

A empresa possui aproximadamente 1.000 funcionários distribuídos ao redor do mundo, sendo que uma parte considerável encontra-se no Brasil atuando para o time de Tecnologia, Design e Produto.

Inscrição: Veja as vagas disponíveis no site da Remotar.

EPAM

EPAM Anywhere é uma plataforma global de empregos que oferece oportunidades de trabalho remoto para profissionais de tecnologia. Com atuação 100% remota, a empresa oferece possibilidade de atuação global encaixada ao seu estilo de vida.

As vagas são para diversas áreas em Tecnologia e a empresa oferece descontos em diversos lugares, auxílio para saúde de acordo com o país em que reside e férias.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver os requisitos.

Scopic

Com mais de 200 colaboradores trabalhando de forma remota, a Scopic, com origem europeia, une desenvolvimento de software com marketing digital. A empresa conta com diversas vagas abertas para as áreas de Tecnologia, Produto e SEO.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Scopic para ver as oportunidades remotas.