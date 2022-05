Santander oferece 10 mil bolsas de estudo para mulheres em tecnologia

O Santander Universidades, frente educacional do banco Santander, abre nesta segunda-feira, 23, as inscrições para o programa Code Girls 2022, voltado para mulheres que têm interesse na área e desejam trabalhar com programação.

Veja também:

Fundação Estudar oferece intercâmbio com bolsa de até US$ 100 mil

Santander oferece 6 mil bolsas para curso preparatório de CPA-20 e CEA

Ambev quer contratar mais de 50 mulheres na área de tecnologia

Em primeira mão à EXAME, o banco afirma que, nesse ano, serão oferecidas 10 mil bolsas de estudo exclusivas para mulheres, para aprenderem do básico ao avançado sobre desenvolvimento Back-end com Java e Spring, desde Lógica de Programação Essencial até projetos práticos na área.

Segundo o banco, a iniciativa faz parte da campanha #PraTodasElas, que busca aumentar a participação e visibilidades das mulheres em mercados dominados por homens, como é o caso do de tecnologia.

As vagas são oferecidas graças a parceria entre o Santander Universidades e a F1RST, startup do Santander responsável por manter e melhorar o ecossistema digital do banco.

Vale dizer que o programa, ainda que possua um teor educacional e tenha como prioridade profissionalizar essas mulheres na área de tech, também terá um foco empregatício.

Após o programa, o Santander garante que 20 mulheres serão contratadas para atuar na startup F1RST.

As 200 participantes com melhor performance no Code Girls serão entrevistadas, concorrendo às vagas de analista de tecnologia disponíveis para trabalhar no polo de inovação do Santander.

Embora o Santander não divulgue a faixa salarial das posições, as 20 contratadas receberão outras capacitações específicas para além do curso gratuito para trabalhar na startup.

Aquelas que completarem a capacitação também estarão aptas a uma formação complementar de Agile coach e Analista de Dados – tudo oferecido gratuitamente pelo banco.

Após a contratação, as selecionadas passarão por um curso de imersão de três meses para se aprimorarem na linguagem Pega, uma das principais ferramentas utilizadas no Santander.

“Independentemente de serem contratadas pela F1RST, todas as mulheres que passarem pela formação e se dedicarem de fato estarão aptas a buscar oportunidades numa área que tem demanda crescente e é carente de mão-de-obra qualificada”, acrescenta Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

Criada no ano passado, a F1RST concentra todos os ativos de tecnologia do Santander no Brasil, e presta serviços para as mais de duas dezenas de coligadas do grupo Santander, inclusive algumas operações no exterior. A empresa já conta com mais de 3 mil funcionários – e quer expandir seu time em 2022.

Após a contratação, as selecionadas passarão por um curso de imersão de três meses para se aprimorarem na linguagem Pega, uma das principais ferramentas utilizadas pelo Santander.

“Independentemente de serem contratadas pela F1RST, todas as mulheres que passarem pela formação e se dedicarem de fato estarão aptas a buscar oportunidades numa área que tem demanda crescente e é carente de mão-de-obra qualificada”, acrescenta Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

Como se inscrever para as bolsas do Santander

As interessadas no curso de capacitação gratuito do Santander devem realizar a inscrição através do site oficial do programa. As inscrições se iniciam nesta segunda-feira, 23, e vão até o dia 27 de junho.

Para participar do programa, a candidata deve ser maior de idade e estar cursando ou já ser formado na graduação ou pós graduação nos cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados, Ciência da Computação, Cibersegurança, Computação em Nuvem, Engenharia de Software, Engenharia da Computação, Engenharia de Machine Learning, Jogos Digitais, Rede de Computadores, Sistema para Internet e Sistemas de Informação.

Lembrando que apenas as 200 melhores alunas terão a oportunidade de realizar a entrevista para as vagas na startup do Santander.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.