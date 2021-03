Santander abre programa com 1.200 vagas de estágio em empresas clientes

O Santander abre nesta segunda-feira, 22, a 7ª edição do programa Universitário-Empresas, que oferece vagas de estágio no ecossistema de clientes corporativos do banco.

No programa, o Santander banca metade da bolsa-auxílio de 1.000 reais e garante mais oportunidades para jovens se inserirem no mercado de trabalho e adquirirem experiência.

Nas últimas edições, a iniciativa abria sempre mil vagas. Nesse ano, houve um acréscimo de 200 oportunidades, incluindo a região amazônica.

“Conseguir um estágio no cenário atual é um desafio e o Universitário Empresas faz ainda mais sentido. Nós aproximamos as duas pontas, quem precisa de apoio na contratação de um estagiário e quem está tentando acessar o mercado de trabalho pela primeira vez”, afirma Nicolás Vergara, líder do Santander Universidades.

E dados das edições anteriores mostram o sucesso da iniciativa: metade dos estagiários são efetivados ou têm seu contrato renovado após o término da bolsa.

O estágio é de quatro horas por dia e o contrato tem duração de quatro meses. E todos os selecionados recebem bolsas de estudo no curso Próximos Passos, um apoio para a carreira e com certificado pela FIA USP e Santander.

As inscrições ficam abertas até o dia 31 de outubro. Confira mais informações no site.