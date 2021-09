Santa Casa oferece 227 bolsas de estudo com descontos de 50% a 100%

De olho em atrair mais alunos de baixa renda para a área da Saúde, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) vai oferecer bolsas de estudo de 50% a 100% para alunos selecionados dentro do programa de Cota Social da instituição. São 227 vagas, distribuídas entre cinco cursos da instituição: medicina, enfermagem, fonoaudiologia, tecnologia em radiologia e tecnologia em sistemas biomédicos.

Os cursos que terão mais vagas para bolsistas serão os de tecnologia em radiologia e tecnologia em sistemas biomédicos: cada um com 50 vagas de bolsas 100% e 25 de bolsas de 50%. Para o curso de enfermagem, serão 50 vagas para bolsas 100% e dez para bolsas de 50%. Em fonoaudiologia serão oito vagas para bolsas de 100% e quatro para bolsas de 50%. Por fim, no curso de medicina serão apenas cinco bolsas integrais — lembrando que a mensalidade do curso, sem desconto, está em 7.770,00 reais.

Para concorrer a uma dessas vagas, os candidatos devem se inscrever até o dia 4 de outubro no Vestibular 2022 da faculdade e, ao preencherem o formulário, devem escolher a modalidade "Cota Social". Caso sejam aprovados no vestibular — cujo resultado será divulgado em 2 de dezembro — os candidatos devem encaminhar a documentação necessária para análise de concessão da bolsa à faculdade entre os dias 7 e 8 de dezembro de 2021.

A taxa de inscrição no vestibular varia de acordo com cada curso. Para concorrer a uma vaga em medicina dentro da modalidade de cota social, a taxa de inscrição é de 120 reais. Para os cursos de enfermagem e fonoaudiologia, o valor da taxa de inscrição é de 50 reais. E para os cursos de tecnologia em sistemas biomédicos e tecnologia em radiologia, a inscrição custa 30 reais. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Vunesp.

O número de bolsas corresponde a 44,5% das vagas para o próximo ano (são 510 ao todo). De acordo com a FCMSCSP, a iniciativa faz parte das ações de responsabilidade social da instituição, além de acompanhar a alta demanda por profissionais de saúde com a pandemia.

Para ter uma ideia, dados da Catho mostram que o número de vagas dentro da área de enfermagem aumentaram 397% entre 2019 e 2020. Na área de radiologia, esse crescimento foi de 732%, comparando o primeiro semestre de 2020 com o do ano anterior. Por fim, segundo dados do Page Group, consultoria de recrutamento executivo, a demanda por profissionais no lado administrativo da área aumentou 220% no primeiro semestre de 2021.