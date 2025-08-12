Salários de até R$ 96 mil: veja as 12 profissões para quem pensa com lógica

Não é de hoje que o mercado financeiro figura entre os setores mais bem-remunerados do mercado de trabalho. Mas, com a crescente complexidade das economias globais e a evolução tecnológica, a demanda por profissionais qualificados em finanças nunca foi tão alta. É isso que mostra um levantamento da Robert Half, empresa de recrutamento especializado.

O estudo revela que os salários no setor financeiro continuam a crescer como resultado da crescente valorização das habilidades financeiras. Para quem tem afinidade com números e busca uma carreira promissora, conhecer as diversas oportunidades dentro desse campo é essencial. Abaixo, a EXAME elencou as 12 profissões em alta para quem possui essa habilidade.

Essas são as 12 profissões em alta

1. Analista Financeiro

Salário: R$ 9.050 a R$ 13.900

Os analistas financeiros são responsáveis por avaliar a saúde financeira de empresas e identificar oportunidades de investimento. Eles analisam demonstrações financeiras, realizam previsões e aconselham a administração sobre as melhores práticas financeiras.

2. Gestor de Fundos

Salário: R$ 25.650 a R$ 39.500

Gestores de fundos administram carteiras de investimento para indivíduos e instituições, buscando maximizar os retornos dos investidores. Eles tomam decisões sobre compra e venda de ativos, baseados em análises de mercado.

3. Consultor Financeiro

Salário: R$ 9.000 a R$ 15.750

Consultores financeiros ajudam clientes a planejar suas finanças pessoais e empresariais. Eles oferecem conselhos sobre investimentos, planejamento de aposentadoria e gerenciamento de riscos.

4. Auditor

Salário: R$ 6.700 a R$ 9.200

Auditores revisam e verificam as demonstrações financeiras das empresas para garantir precisão e conformidade com as normas contábeis. Eles desempenham um papel crucial na prevenção de fraudes e na manutenção da integridade financeira.

5. Analista de Crédito

Salário: R$ 12.850 a R$ 19.650

Analistas de crédito avaliam a capacidade de crédito de indivíduos e empresas, determinando a probabilidade de pagamento dos empréstimos. Eles analisam dados financeiros, histórico de crédito e outras informações relevantes para tomar decisões de crédito.

6. Controller

Salário: R$ 17.500 a R$ 41.000

Controllers são responsáveis pela supervisão das atividades contábeis e financeiras de uma empresa. Eles garantem que as práticas financeiras estejam em conformidade com as normas e regulamentos e ajudam na tomada de decisões estratégicas.

7. Analista de Investimentos

Salário: R$ 15.500 a R$ 23.700

Analistas de investimentos estudam e avaliam diversas oportunidades de investimento, fornecendo recomendações para gestores de fundos e investidores individuais. Eles analisam tendências de mercado, desempenho econômico e previsões financeiras.

8. Tesoureiro

Salário: R$ 13.650 a R$ 29.200

Tesoureiros gerenciam as operações financeiras diárias de uma empresa, incluindo fluxos de caixa, investimentos e financiamentos. Eles desempenham um papel fundamental na gestão de liquidez e na otimização de recursos financeiros.

9. Planejador Financeiro

Salário: R$ 9.000 a R$ 15.750

Planejadores financeiros trabalham com clientes para desenvolver planos financeiros personalizados, que incluem investimentos, aposentadoria, seguros e gestão de patrimônio. Eles ajudam os clientes a alcançar seus objetivos financeiros de longo prazo.

10. Analista de Riscos

Salário: R$ 12.850 a R$ 19.650

Analistas de riscos avaliam e identificam potenciais riscos financeiros e operacionais dentro de uma organização. Eles desenvolvem estratégias para mitigar esses riscos, garantindo a estabilidade financeira da empresa.

11. Corretor de Valores

Salário: R$ 9.050 a R$ 13.900

Corretores de valores compram e vendem títulos em nome de seus clientes, que podem ser indivíduos ou instituições. Eles fornecem conselhos sobre investimentos e monitoram o desempenho dos ativos para maximizar os retornos.

12. CFO (Chief Financial Officer)

Salário: R$ 34.000 a R$ 96.300

O CFO é o executivo responsável pela gestão financeira de uma empresa. Ele supervisiona todas as atividades financeiras, incluindo planejamento, gestão de riscos e relatórios financeiros, e participa das decisões estratégicas da empresa.

