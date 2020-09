Saint-Gobain abre inscrições para programa de trainee com capacitação

O Grupo Saint-Gobain abriu nesta semana as inscrições para o programa de trainee 2021. O processo tradicional na empresa passou por mudanças e se tornou 100% digital.

São 30 vagas para recém-formados em graduações nas áreas de exatas e humanas, com oportunidades em São Paulo, Guarulhos, Mauá, Analândia, Jandira, Vinhedo, Capivari, Jacareí e Mogi das Cruzes.

Os candidatos precisam estar formados há no máximo dois anos. Também devem ter inglês avançado e mobilidade geográfica.

Os trainees entrarão nas áreas de Digital & Inteligência de Dados, Industrial e Indústria 4.0, Comercial, Compras, Finanças, Supply Chain, Marketing, Pesquisa & Desenvolvimento, Produto e Recursos Humanos.

Segundo Adriana Rillo, Vice-Presidente de Recursos Humanos para a América Latina, eles procuram por pessoas inovadoras e conectadas, com perfil empreendedor. Ela fala que é fundamental que os candidatos tenham afinidade com os compromissos e princícios da empresa.

“Buscamos profissionais que queiram fazer a diferença, tenham paixão por inovação e por fazer parte da transformação organizacional da companhia, que gostem de trabalhar em equipe, queiram impactar positivamente a vida das pessoas e busquem continuamente grandes desafios profissionais”, fala.

Os trainees passam por uma intensa capacitação, com mais de 250 horas. Eles aprendem sobre temas que vão garantir a aceleração de suas carreiras, como Autoconhecimento, Negociação, Inovação e Criatividade, Comunicação e Técnicas de Apresentação, Autogestão de Carreira e Diversidade.

Quem for contratado será responsável por projetos estratégicos para o negócio, recendo formação em Design Thinking e Metodologias Ágeis.

“Os trainees Saint-Gobain fazem parte da história do grupo no Brasil, com mais de 230 talentos ao longo de mais de 20 anos, onde mais da metade ocupa atualmente posições de liderança sênior e de destaque”, comenta a VP.

Um dos ex-trainees que trilharam carreiras de sucesso na empresa foi a analista sênior Michelle Pedrosa, que foi trainee em 2018 na área de Estratégia Digital. Ela sente que foi preparada desde o início para evoluir na carreira dentro do grupo, sendo exposta a desafios reais e podendo assumir a responsabilidade por projetos importantes.

Para os candidatos de 2020, um ano tão conturbado para todos, sua dica é: persista.

“Use o tempo livre para buscar novos cursos e habilidades que vão complementar tudo o que você aprendeu na vida acadêmica. Lembre-se que o primeiro passo para qualquer processo seletivo é se conhecer e saber onde quer chegar — muito mais que conhecimento técnico, esse pode ser seu maior diferencial em uma entrevista com um diretor, por exemplo”, aconselha ela.

As inscrições estão abertas até 30 de setembro pelo site.