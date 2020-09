Chuva de vagas: Banco Safra contrata mais de 320 pessoas para várias áreas

O Banco Safra abriu mais de 320 vagas para contratar profissionais em diversos segmentos. Segundo a empresa, a organização vive um momento de evolução nos negócios já existentes e de planejamento para novas ações — o que exige, é claro, bons profissionais.

Cerca de 200 vagas são destinadas ao programa Top Advisor, que tem inscrições abertas até o final do ano. A iniciativa é voltada a profissionais sem experiência com o mercado financeiro, mas que tenham interesse em trabalhar nas áreas comerciais do Safra.

A ideia do programa é capacitar funcionários para segmentos de alta renda. Os requisitos para a candidatura são ter formação superior completa e excelente comunicação oral e escrita.

Outras 20 vagas são destinadas ao programa Technee, um treinamento para profissionais de tecnologia. A formação técnica dura três anos, e inclui passagem pelas principais áreas de tecnologia do banco. Os selecionados também terão acompanhamento de carreira com especialistas do Safra e tutoria com executivos.

A área de tecnologia também tem 50 vagas abertas para engenheiros e desenvolvedores.

Por fim, outros 50 candidatos podem descolar um lugar no programa Top Business, voltado para quem deseja iniciar a carreira de gerente comercial. Neste caso, a duração é de um ano, divido em um semestre de formação com cursos que abordam o mercado financeiro, e outro semestre de mão na massa, com vivência comercial sob tutoria de especialistas.

Esta iniciativa é votlada a candidatos com ensino superior completo, experiência comercial em diferentes setores, habilidade para negociação e disponibilidade para trabalhar na capital paulista.

Inscrições para as vagas do Banco Safra podem ser feitas no site da organização.