Vivo abre 500 vagas para programa de estágio sem exigência do inglês e com 3 dias de home office As inscrições vão até o dia 19 de maio e os selecionados terão entre vários benefícios um smartphone com plano de voz e dados ilimitados

O processo seletivo do Programa de Estágio da Vivo 2024 será online e as oportunidades são para 15 cidades do país - sendo 50% das vagas exclusivas para talentos negros (Vivo /Divulgação)