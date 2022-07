Respeite as leis tem crase? Veja exemplos de quando o acento grave é obrigatório

Por Diogo Arrais,

O termo crase significa fusão, mistura. Toda e qualquer mistura fonética de vogais. Porém, a mistura (crase) que vem sinalizada com o acento grave (`) é a da preposição “a” com o artigo “a” ou com os pronomes “aquele, aquela, aquilo” e na locução “a qual”. É bastante didático perceber essa fusão (e a consequente existência de dois termos) na sentença:

“Cota reservada à mulher citada nos autos.”

Quando se troca por “para a”, o “à” faz total sentido: cota reservada para a mulher citada. Pois bem: se essa possibilidade inexiste, não há por que usar o acento indicativo da crase.

“Cota reservada a esta mulher presente na sala.”

Nesse caso, a simples leitura com “para a” retiraria o sentido do trecho, uma vez que basta a ideia da preposição: cota reservada para esta mulher presente na sala. Para o pleno domínio no tema Crase, o estudante deve dedicar-se aos verbos e suas regências.

Explico: se eles exigirem a preposição “a” (transitivos indiretos), a chance de ocorrência de crase é altíssima.

Casos obrigatórios

De acordo com a regência:

Respeite as leis. (VERBO TRANSITIVO DIRETO) Obedeça às leis. (VERBO TRANSITIVO INDIRETO)

Em locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas femininas:

às vezes, à noite, à uma da tarde, à zero hora, à medida que, à proporção que, à procura de

Ideia de “à moda de” e “à maneira de”:

Os meninos do Brooklin dançavam à Michael Jackson.

Na próxima coluna, trataremos sobre os casos facultativos e sobre os casos em que não deve haver crase.

