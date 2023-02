Reprograma está com 40 vagas para curso de programação exclusivo para mulheres

A reprograma, iniciativa de impacto social está com inscrições abertas para o Educa Devas, formação para mulheres programadoras e que desejam se tornar educadoras e difusoras do conhecimento em tecnologia.

A oportunidade é gratuita e destinada para aquelas que possuem conhecimento intermediário ou avançado, com experiência profissional como desenvolvedora de, no mínimo, seis meses, a partir da data de abertura das inscrições. Serão oferecidas até 40 vagas e as interessada.

O curso tem como objetivo transformar o ensino da tecnologia, a fim de torná-lo mais convidativo, acolhedor e encorajador. De acordo com Nadja Brandão, Diretora Executiva da Reprograma, a ideia é consolidar a liderança e o protagonismo feminino.

“Desta maneira, esperamos ampliar o nosso impacto de forma indireta, compartilhando aprendizados no ensino da programação, formando líderes para inspirar outras mulheres e incentivando a criação de iniciativas lideradas por mulheres em todo o Brasil”, explica.

As candidatas serão avaliadas ao longo do processo seletivo pelos seguintes critérios de avaliação: atitude ou experiência em compartilhar conhecimentos, qualidade da Inscrição e coerência das informações, liderança e proatividade, conhecimento intermediário ou avançado e experiência profissional em programação, pensamento inclusivo e flexibilidade e disponibilidade para aprender.

Quem pode se inscrever no curso de programação da Reprograma?

As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino, portanto, mulheres cisgênero, trans ou travestis, que possuam total disponibilidade para frequentar as aulas. Além disso, é necessário ter 18 anos e ensino médio completo, sendo este último requisito não obrigatório para mulheres trans e travestis.

As selecionadas serão anunciadas no dia 18 de abril e o curso acontecerá entre 06 de maio e 28 de julho, com aulas ao vivo aos sábados, das 09h às 16h, e às segundas e terças-feiras, das 19h às 22h.

Como se inscrever no curso de programação da Reprograma?

As interessadas devem se inscrever até o dia 10 de março por meio do link.

