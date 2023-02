Nubank está com 7 mil vagas para curso gratuito e online em tecnologia

O Nubank por meio do Instituto Nu, iniciativa de impacto social, está com sete mil vagas abertas para programa de eduçação em tecnologia voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade na sociedade.

O programa é totalmente online e foi desenvolvido em parceria com a edtech Descomplica. Na primeira fase, iniciada em 2022, os alunos desenvolveram mais de 400 projetos e 70% já receberam os seus certificados.

Nesta segunda turma, a expectativa é iniciar as aulas ainda em março. Os alunos selecionados passarão por um ciclo de formação digital, com aulas gravadas e ao vivo, material de apoio, avaliações técnicas e recebem ao final do curso de 15 semanas um certificado de conclusão. Também haverá oportunidades de interação para esclarecimento de dúvidas e trocas com profissionais da área de tecnologia.

“Tivemos muitos aprendizados importantes com as primeiras turmas, que atingiram quatro mil alunos ano passado, mas o mais importante foi verificar o impacto que esse tipo de curso tem na vida desses alunos. É uma iniciativa totalmente alinhada com a nossa missão de gerar impacto social positivo e queremos continuar aprimorando para entregar um programa ainda melhor em 2023”, afirma Marisa Santana, gerente de projetos do Instituto Nu.

Além do conteúdo técnico, serão 100 horas de aulas de desenvolvimento web Front-end (com HTML, CSS e JavaScript) e de Metodologias ágeis (com UX, e Design Thinking) e o curso também vai contar com assuntos relevantes para o mercado de trabalho, como Diversidade, Soft Skills e Gestão de Projetos.

Para facilitar o acesso aos conteúdos, há uma parceria com uma operadora de internet que garante que alunos não utilizem seu pacote de dados para acessar os conteúdos da plataforma.

“A Descomplica nasceu para democratizar o ensino e entregar educação de qualidade. Agora, nos unimos novamente com o Instituto Nu, que também luta por cenários mais democráticos e igualitários no mercado por meio da educação. Esperamos formar e qualificar ainda mais alunos em uma área que tanto cresce e prospera”, Marco Fisbhen, CEO da Descomplica.

Como se inscrever no curso online de programação e tecnologia do Nubank?

As inscrições podem ser feitas pelo site do programa. Entre as vagas disponíveis na plataforma, 50% serão reservadas para pessoas negras, sendo 30% delas exclusivas para mulheres negras.

