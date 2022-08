Red Bull está com vagas abertas para seu programa de estágio e permite inscrição pelo Instagram

A Red Bull está a procura de estudantes universitários para compor seu novo time de estagiários em 2023. Neste ano, além do site oficial de contratação da marca, a Red Bull dá a possibilidade do candidato realizar sua inscrição através do Instagram.

As vagas disponíveis são para o modelo híbrido e para desempenhar funções em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Recife (PE) nas áreas de Vendas, Marketing, Jurídico, T.I, Finanças e RH.

Podem se candidatar os jovens graduandos em cursos de Exatas e Humanas com data de conclusão da graduação a partir de dezembro de 2024.

A Red Bull não exige conhecimento em inglês como um dos requisitos para as vagas, mas exige que os candidatos tenham familiaridade com Excel. Dentre os benefícios, a marca oferece Vale-Refeição, alimentação e transporte; assistência médica; seguro de Vida; Gympass; 1 caixa com 24 latas de Red Bull por mês, além de descontos em produtos Red Bull.

Como se inscrever para as vagas de estágio na Red Bull

Os candidatos devem realizar a inscrição no processo seletivo para as vagas de estágio na Red Bull através da página de contratação da marca no portal Bettha. As inscrições vão até o dia 15 de setembro.

Entretanto, a Red Bull, neste ano, permite que o candidato tenha uma alternativa de inscrição. Ao invés de realizar o cadastro no site de vagas, a marca dá a possibilidade dos candidatos se inscreverem através de uma atividade prática que envolve criatividade, usando os recursos disponíveis no Instagram. Basta o candidato acessar o link oficial da campanha para entender como participar da dinâmica.

Os candidatos irão participar de uma campanha chamada "Só podia ser o estagiário”. Durante a atividade, o estudante encontrará filtros para estimular a criatividade diante das situações que serão apresentadas durante a dinâmica. Os 15 universitários mais criativos serão convidados a ingressar na fase de dinâmica de grupo do programa de estágio.

O início das atividades será apenas no começo de 2023.

