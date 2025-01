A falta de algumas habilidades comportamentais (soft skills) é o que pode estar atrasando sua promoção ou até sua chance de ganhar muito mais dinheiro e expandir sua carreira. Vem que eu te ensino como desenvolvê-las na prática, passo a passo.

Como líder global há mais de 23 anos e membro do conselho de empresas, já participei e participo da contratação e promoção de milhares de pessoas em diversas partes do mundo. Seja no Brasil, Dubai (onde morei diversos anos e fiz expansão de negócios pelo Oriente Médio e África) ou em Nova York, onde moro atualmente, percebo que essas habilidades fazem a diferença na construção de carreiras sólidas e ascensão profissional.

Ao colaborar com CEOs e liderar equipes internacionais me proporcionou uma visão clara das qualidades que separam bons profissionais de líderes excepcionais. E aqui está uma lista de 7 dessas soft skills e como fazer para você efetivamente melhorá-las esse ano.

(1) Comunicação assertiva

O que é: A habilidade de transmitir ideias de forma clara, objetiva e respeitosa, garantindo que a mensagem seja compreendida sem mal-entendidos.

Por que importa: Líderes que se comunicam bem criam alinhamento nas equipes, facilitam negociações e promovem ambientes de trabalho colaborativos.

Como desenvolver:

Participe ativamente de reuniões e apresentações. Peça feedback sobre a clareza da sua comunicação.

Use a técnica da “pirâmide invertida”: apresente o ponto principal primeiro e depois detalhe o raciocínio.

Exemplo prático: Em reuniões de projeto, vá direto ao ponto ao apresentar resultados, deixando espaço para perguntas. Isso otimiza o tempo e mantém a atenção da equipe.

(2) Inteligência emocional

O que é: A capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções e compreender as emoções dos outros.

Por que importa: Líderes emocionalmente inteligentes criam ambientes positivos, lidam melhor com o estresse e gerenciam conflitos de maneira construtiva.

Como desenvolver:

Pratique a pausa de 10 segundos antes de reagir a situações estressantes.

Ao receber críticas, escute com atenção, respire e reflita antes de responder.

Exemplo prático: Em um momento de tensão na equipe, um líder emocionalmente equilibrado escuta ativamente as preocupações, valida as emoções e conduz a conversa para soluções práticas.

(3) Pensamento crítico e resolução de problemas

O que é: A capacidade de analisar cenários, identificar soluções criativas e tomar decisões fundamentadas.

Por que importa: Em ambientes de constante mudança, líderes que resolvem problemas com agilidade mantêm a empresa competitiva.

Como desenvolver:

Use ferramentas como o “método dos 5 porquês” (perguntando 5 vezes diante do fato até encontrar a resposta) ou matriz SWOT para analisar problemas complexos.

Ao enfrentar desafios, envolva a equipe em brainstorms e incentive soluções colaborativas.

Exemplo prático: Quando um projeto não atinge as metas, analise as causas com a equipe, proponha ajustes e acompanhe os resultados até atingir o objetivo.

(4) Liderança e influência

O que é: A habilidade de guiar e inspirar equipes, promovendo engajamento e colaboração.

Por que importa: Líderes influentes mobilizam suas equipes em direção a objetivos comuns, fortalecendo a cultura da empresa e aumentando a produtividade.

Como desenvolver:

Pratique a escuta ativa e incentive a participação da equipe em decisões importantes.

Reconheça as conquistas do time e compartilhe a visão estratégica da empresa de forma inspiradora.

Exemplo prático: Ao liderar um novo projeto, convide a equipe para contribuir com o planejamento inicial. Delegue responsabilidades claras, criando senso de pertencimento.

(5) Adaptabilidade e resiliência

O que é: A capacidade de se ajustar rapidamente a novas situações e superar adversidades com equilíbrio.

Por que importa: O mercado está em constante evolução. Profissionais adaptáveis lideram com confiança mesmo em cenários incertos.

Como desenvolver:

Encare mudanças como oportunidades de aprendizado, não como ameaças.

Durante crises, mantenha o foco no que está sob seu controle e busque soluções viáveis.

Exemplo prático: Quando um projeto internacional sofre alterações de última hora, líderes resilientes reorganizam as prioridades e engajam a equipe para garantir a entrega.

(6) "Read the room" (ler o ambiente)

O que é: A capacidade de perceber as dinâmicas de um ambiente, compreender emoções e comportamentos não ditos, e ajustar sua abordagem de acordo com o contexto.

Por que importa: Líderes que sabem "ler o ambiente" têm uma visão apurada sobre o momento certo de intervir, negociar ou adaptar suas mensagens. Essa habilidade é essencial em reuniões importantes, negociações delicadas ou na gestão de conflitos.

Como desenvolver:

Pratique a observação: Antes de falar, observe a linguagem corporal, os tons de voz e a interação entre as pessoas.

Antes de falar, observe a linguagem corporal, os tons de voz e a interação entre as pessoas. Peça feedback: Após uma reunião ou apresentação, pergunte a alguém de confiança como sua mensagem foi recebida.

Exemplo prático:

Imagine que você está em uma reunião onde percebe que a equipe está frustrada com as metas propostas. Em vez de insistir na execução imediata, faça perguntas abertas para entender as preocupações. Ajuste sua abordagem para motivar o time e buscar soluções colaborativas

(7) Saber se vender (e vender sua equipe) usando fatos

O que é: A habilidade de destacar suas realizações, competências e as conquistas da sua equipe de forma autêntica e baseada em dados, sem soar arrogante.

Por que importa: Líderes precisam conquistar a confiança de stakeholders, mostrar valor ao time e reforçar sua credibilidade. Saber comunicar resultados de forma objetiva é fundamental para avançar na carreira e construir a reputação de sua equipe.

Como desenvolver:

Use dados concretos: Sempre apoie suas afirmações com números, métricas ou resultados específicos.

Sempre apoie suas afirmações com números, métricas ou resultados específicos. Pratique a humildade assertiva: Reconheça sua contribuição e a do time, sem exageros.

Reconheça sua contribuição e a do time, sem exageros. Treine narrativas: Elabore histórias curtas que conectem suas realizações aos objetivos maiores da organização.

Exemplo prático:

Ao conversar com a liderança sênior sobre o desempenho do seu departamento, em vez de dizer: "Meu time é o melhor da empresa"(isso é muito mais opinião do que fato!), você pode apresentar números concretos: "Nosso time aumentou a eficiência operacional em 25% este ano, contribuindo diretamente para a economia de R$ 3 milhões no orçamento." Esse tipo de comunicação soa confiante e profissional, sem arrogância.

Invista nas soft skills para acelerar sua carreira

Embora o conhecimento técnico continue sendo um pilar importante, as soft skills definem quem está preparado para assumir cargos de liderança.

Líderes globais valorizam profissionais que sabem se comunicar, resolver problemas e influenciar de forma positiva.

Se você deseja crescer na carreira e conquistar posições de destaque, comece investindo nessas habilidades hoje.

E aí, quais delas você vai incluir nas suas metas para esse ano?