Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas home office disponíveis nesta semana

Para você que busca uma oportunidade de trabalho remoto, vejas as vagas 100% home office de diferentes empresas disponíveis nesta semana:

Caju Benefícios

A empresa Caju é uma plataforma cujo objetivo é concentrar benefícios corporativos em um cartão de bandeira Visa. Além disso, oferece programas diferenciados, como o Caju Gift, para realizar pagamentos de premiações, e o Caju Viagens para auxiliar em viagens a negócios.

A empresa possui sede em São Paulo, mas permite atuação 100% remota. Dentre os benefícios destacam-se plano de saúde sem coparticipação, Gympass e Zenklub, auxílio creche para crianças até 5 anos, e claro, o próprio cartão Caju para utilização de benefícios como auxílio refeição, alimentação, mobilidade, saúde, home office, entre outros.

Inscrição: acesse o site da Remotar para ver as vagas disponíveis.

CI&T

Com quase três décadas de existência, a CI&T é uma empresa de tecnologia da informação e desenvolvimento de software com atuação no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, em Portugal, na China, na Colômbia, no Japão e na Austrália. Sua experiência abrange os setores automotivo, de alta tecnologia, financeiro, de seguros, manufatura, mídia, varejo, ciências da vida e saúde.

A empresa, que oferece posições remotas na área de tecnologia, oferece contratação CLT e diversos benefícios como PLR, auxílio-creche, seguro de vida, entre outros.

Inscrição: acesse o site da Remotar para ver as vagas disponíveis.

Datum IT

A Datum TI é uma empresa focada em inovação, transformação digital e developer experience. Ela atua desde a estratégia, planejamento, execução e governança de TI para acelerar mudanças e levar tecnologia de ponta para nossos clientes.

A empresa está com dezenas de posições remotas na área de Tecnologia, e os benefícios incluem plano de saúde e odontológico, seguro de vida e até benefícios específicos para quem vai tirar férias.

Inscrição: para se inscrever acesse a página de vagas da Datum IT.

Fretebras

Surgida em Goiás, em 2008, a Fretebras é uma logtech de transporte rodoviário que usa tecnologia para conectar transportadoras e embarcadores a caminhoneiros autônomos.

Hoje a empresa está atuando de forma 100% remota nas áreas de tecnologia, dados e produtos e no modelo híbrido para as demais áreas, com escritório localizado em São Paulo, na região da Vila Olímpia.

Inscrição: acesse a página de vagas da Fretebras para checar as oportunidades disponíveis.

Gupy

A Gupy, empresa de recrutamento e seleção, oferece contratação nos modelos híbrido e remoto.

A empresa também oferece uma longa lista de benefícios como plano médico 100% custeado pela empresa, Licença maternidade e paternidade de 6 meses, licença casamento, short-friday, entre outros.

Inscrição: para participar, acesse a página de vagas da Gupy.

Neogrid

Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a Neogrid desenvolve soluções com inteligência artificial para aumentar as vendas e a rentabilidade das indústrias, varejos e distribuidores. Para atuar com sua plataforma, que integra mais de 40 mil lojas, 30 mil indústrias e 5 mil distribuidores, a empresa conta com mais de 800 funcionários, mutios deles distribuídos em diversas partes do Brasil.

Inscrição: para checar as vagas disponíveis, acesse o site da Remotar.

Stone

A empresa de tecnologia de origem brasileira vem transformando o mercado de pagamentos, e atualmente é considerada a maior empresa independente de meios de pagamentos do Brasil, com mais de 10.000 funcionários espalhados pelo país. Seu modelo de atuação pode variar entre o presencial, híbrido e remoto, sendo as posições remotas mais focadas nas áreas de Tecnologia, Marketing e Comercial.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Vivo

A Vivo, grupos de telefonia, contrata 25 profissionais para atuarem como Atendente de Relacionamento para Clientes B2B. As oportunidades são 100% no modelo remoto e em regime CLT. Ademais, as vagas são destinadas exclusivamente para profissionais com deficiência.

Os interessados devem ter Interesse por tecnologia, capacidade de aprender novos produtos e recursos e buscar sair da sua zona de conforto. O conhecimento em informática e pacote Office é algo primordial.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e alimentação, descontos em produtos, auxílio academia, farmácia e creche.

Inscrição: Cadastre-se gratuitamente na página de vagas da Vivo.