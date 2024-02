Decisão do governo pode fazer ação siderúrgica pagar mais dividendos? Veja

Por mais que os últimos meses não tenham sido fáceis para o setor siderúrgico, uma decisão do governo pode “virar o jogo” para algumas empresas.

Segundo Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, o setor pode se beneficiar caso o governo brasileiro altere as regras de tributação do aço estrangeiro. E, quando isso acontecer, os investidores posicionados nas empresas certas também vão sair ganhando.

O analista afirma que é possível encontrar boas oportunidades no mercado agora mesmo, e investir de modo a buscar surfar as valorizações e a melhora nos lucros dessas empresas, caso a sobretaxa do aço importado seja aprovada.

Mais do que isso: Ruy afirma que existe uma empresa do setor capaz de entregar um dividend yield de 10% neste ano, de acordo com as projeções. E ela ainda está barata.

Siderúrgica pode ‘decolar’ se governo tomar decisão favorável ao setor

O que está em questão aqui é a concorrência entre as siderúrgicas nacionais e as fabricantes chinesas de aço.

Essa história começa com as dificuldades que a indústria siderúrgica chinesa vem passando por conta da desaceleração da economia do país.

No intuito de contornar essa situação e manter a economia aquecida, o governo chinês tem subsidiado as produtoras de aço, que podem, assim, vender o produto a preços menores.

Então, o aço chinês chega ao Brasil sendo negociado a preços competitivos — o que, é claro, prejudica a indústria nacional. E os acionistas também sofrem.

Diante disso, representantes do setor estão pressionando o governo para que a alíquota de imposto paga pelas empresas chinesas seja aumentada, na linha das tarifas praticadas por outros países.

Em resposta a essa demanda, o governo brasileiro tomou uma decisão “tímida” em outubro do ano passado, e elevou a alíquota de 9,6% para até 14% para 12 produtos da cadeia do aço. Mas a expectativa dos produtores nacionais é que o imposto chegue a 25%.

Empresa tem ‘valuation descontado’ e potencial para ‘surpresas positivas’, diz analista

A pauta ainda está em análise, mas, caso o pedido seja atendido, as ações de empresas da indústria siderúrgica podem se beneficiar bastante.

É também por isso que Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, recomenda investir agora em uma siderúrgica que está “em ponto de bala” para decolar.

Essa empresa é a Gerdau (GGBR4). O analista abriu a recomendação em entrevista ao programa Giro do Mercado, e salientou alguns pontos que fazem dela uma opção interessante para investir agora:

Está descontada , negociando a menor de 4 x EV/Ebitda;

Tem potencial para entregar um dividend yield de mais de 10%;

Tem boa geração de caixa ; e

Alavancagem baixa .



Tudo isso faz com que a Gerdau seja capaz de se manter e pagar dividendos aos seus acionistas mesmo em cenários de setor desaquecido, como este.

Ruy também considera que a queda no preço da ação é exagerada diante da qualidade dos fundamentos da empresa, e que essa distorção deve se corrigir em breve.

Além disso, a Gerdau deve se beneficiar caso o governo decida a favor da sobretaxa do aço importado. Nas palavras do analista:

“Quando você tem esses patamares de valuation tão descontados, você abre oportunidade de surpresas positivas. Uma coisa que está em discussão é o aumento da alíquota de importação do aço. Se isso acontecer, vai ser muito positivo para o papel. Se a gente tiver uma retomada da atividade um pouco mais forte, com queda de juros, por exemplo, também vai ser positivo para o papel. Então, acaba que você já tem tanto pessimismo embutido nesses preços que a gente entende que esse é um cenário assimétrico”

Ou seja, a Gerdau é uma das apostas da Empiricus Research para investir agora e lucrar com dividendos e valorizações. Mas ela não é a única.

