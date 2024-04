Quer ser um podcaster? Executiva do Spotify traz 6 dicas para quem quer seguir essa carreira

Já pensou em criar um podcast? Seja no formato de entrevista, entretenimento ou educacional, essa forma de trocar informações tem ganhado a atenção do mundo e principalmente dos brasileiros.

“Mais de meio bilhão de pessoas ouviram o podcast desde 2019, que é quando o Spotify começa a se aventurar no universo dos podcasts”, diz Barbara Zamberlan, líder de parcerias com criadores do Spotify, em uma palestra durante o Gramado Summit, evento sobre empreendedorismo e inovação realizado na última semana no palco PUSH, no Rio Grande do Sul.

Esse crescimento mostra que a aposta do Spotify de ser além de uma plataforma de música e se aventurar no universo dos podcasts foi uma boa estratégia de mercado – a plataforma registrou um crescimento de 1.400% e conta com mais de 5 bilhões de títulos de podcasts disponíveis, segundo Zamberlan. “Neste cenário, o Brasil representa o segundo maior mercado de consumo de podcasts no Spotify, com 40% da população brasileira já tendo ouvido um podcast e uma média de consumo de 7,5 horas semanais.”

A geração que mais escuta podcast

No último ano, de janeiro a setembro, o Brasil registrou um aumento de 36% na produção de podcasts, segundo outro levantamento do Spotify, com destaque para os ouvintes mais jovens. “Entre os jovens de 18 a 24 anos, 59% ouvem podcasts semanalmente no Spotify. Para a faixa etária de 16 a 17 anos, 30% escutam podcasts semanalmente”, diz Zamberlan.

Entre os temas que mais chamaram atenção no último ano, segundo pesquisa do Spotify estão:

Crime e suspense (+111%),

Saúde e fitness (+126%),

Religião/ espiritualidade (+101%),

Ciência (+84%),

História (+70%),

Esportes (+67%).

Além desses temas, há uma área que mais está atraindo a geração Z: a educação. Os podcasts mudaram a forma como os jovens aprendem. No Spotify, as horas ouvidas pela Geração Z na categoria Educação aumentaram 80% em 2023 em relação ao ano anterior no Brasil.

Outro estudo do Spotify, Culture Next, relatório anual de cultura e tendências globais da plataforma, mostra que no primeiro semestre de 2023, a Geração Z ouviu mais de 3 bilhões de episódios de podcast no mundo todo, um aumento de 76% em relação ao ano anterior. No Brasil, a Geração Z representou mais de 148 milhões de streamings de podcast no Spotify no primeiro semestre de 2023, gerando um aumento de 68% em comparação com o ano anterior.

Os dados mostram que ser um podcaster pode ser uma das tendências de carreira dessa nova geração, que busca por mais espaço de voz e conteúdos mais aprofundados sobre temas específicos.

“O podcast em si tem sido uma estratégia muito forte para quem quer criar autoridade e relevância. Por isso é comum encontrar conversar sobre podcast tão diversos como eleições, entretenimento e empreendedorismo. Tem odcast para todos os públicos”, afirma a executiva do Spotify que mostrou durante o Gramado Summit, como é fácil começar o seu podcast, seguindo 6 dicas.

Veja 6 dicas para criar um podcast:

1 - Defina o assunto e formato: É importante entender o seu propósito e público-alvo. Podem ajudar nessa missão perguntas como: O que meu podcast pode oferecer que irá atrair ouvintes? Quem são as pessoas que mais se interessam por isso?

Além disso, escolha um tema que você genuinamente gosta; a paixão pelo tema fica evidente nos conteúdos e irá atrair mais ouvintes que compartilham do mesmo interesse.

2 - Planeje seu episódio piloto: O planejamento do podcast é um norte para criar um primeiro episódio de qualidade, que prepare o clima para os ouvintes.

Desenvolva uma introdução padrão para todos os episódios, isso facilita o reconhecimento e familiarização com o show;

Aproveite as deixas musicais, aqueles momentos no episódio nos quais o uso de músicas ajuda a mudar de sessão. O Spotify for Podcasters tem uma biblioteca integrada com faixas musicais e efeitos sonoros grátis, o que evita problemas com direitos autorais.

Escreva um roteiro com antecedência. Formatos diferentes de podcast exigem tipos diferentes de segmentos roteirizados. Programas com apenas um apresentador ou uma pessoa falando sozinha por muito tempo ficam melhores com um roteiro bem estruturado antes da gravação. Ao roteirizar os episódios, os apresentadores criam um arco narrativo que guia os ouvintes pelo assunto escolhido. Podcasts de entrevistas exigem um roteiro mínimo, já que elas tomam a maior parte do programa.

3 - Escolha um local adequado para gravação: Não precisa ser um estúdio ou uma cabine com isolamento acústico. Busque um ambiente que você se sinta confortável. No aplicativo móvel Spotify for Podcasters, você encontra a ferramenta de Audio Enhancement, uma tecnologia de cancelamento de ruído e otimização de voz. Independentemente de onde a inspiração surgir, grave sem preocupação.

O Spotify inaugurou o primeiro estúdio de podcast gratuito em São Paulo. Confira os horários de gravação disponíveis no site https://calendly.com/spotifymakingspace/sao-paolo.

4 - Entenda como editar o episódio: Editar é a parte mais técnica da criação de um podcast. Existem diversas opções de software de edição de áudio que variam em nível de sofisticação. Porém, é possível fazer uma edição de alta qualidade em cinco etapas rápidas:

Importe os arquivos de áudio para o Spotify for Podcasters;

Corte e ajuste os arquivos até conseguir os segmentos que você quer com o editor de áudio do Spotify for Podcasters;

Adicione música de fundo aos segmentos com o recurso música de fundo inteligente do Spotify for Podcasters. Com ele, você controla o volume da música de fundo nos arquivos de áudio;

Adicione transições entre os segmentos com o recurso de transições;

Salve o áudio editado e pronto, agora é só publicar.

5 - Prepare seu podcast para o lançamento. Agora é preciso incluir todas as informações que os ouvintes irão encontrar no app, como o nome, a descrição e a arte de capa do programa. Seja criativo na escolha do nome, na capa e descrição, quanto mais criativo e divertido o nome, mais vai chamar a atenção e atrair a audiência. Dê preferência a nomes curtos (30 caracteres ou menos). Já a capa, é importante que ela seja visualmente atraente e que reflita o conteúdo do seu podcast. Vale destacar também que ter uma descrição breve e clara também contribui para a compreensão do conteúdo e encoraja os primeiros plays. Importante incluir os endereços dos perfis do programa em redes sociais, se disponíveis.

6 - Publique e compartilhe: Agora que você já editou o episódio e inseriu as informações sobre o programa na sua conta do Spotify for Podcasters, é só compartilhar o podcast com o mundo. Em apenas algumas horas ou dias, seu programa vai estar em todos os apps de podcast que você quiser. Quando seu episódio ou trailer do programa estiver no ar, é só compartilhar e promover nas redes sociais.

O primeiro estúdio público para podcast

Hoje, são mais de 5 milhões de programas disponíveis e mais de 100 milhões de ouvintes de podcast no Spotify em todo o mundo.

Para democratizar o acesso do podcast no Brasil, o Spotify inaugurou o primeiro estúdio de podcast para criadores no país. O estúdio Seu Espaço é equipado para a gravação de conteúdo em áudio e pode ser reservado gratuitamente por criadores, sejam podcasters existentes ou aspirantes.

“Queremos encorajar mais criadores a experimentar o podcasting e oferecer a eles um lugar seguro para que suas vozes sejam ouvidas, tornando o ecossistema de podcaster mais diversificado", afirma Zamberlan.

O estúdio Seu Espaço está localizado no restaurante escola Da Quebrada - Gastronomia Periférica, um negócio social que busca transformar a vida das pessoas das periferias por meio da gastronomia.

Para checar os horários de gravação disponíveis, acesse o site do Spotify.