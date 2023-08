Quer lucrar com vendas online? Conheça 5 maneiras simples de impulsionar seu negócio na internet

Nas últimas décadas, as plataformas digitais se expandiram de maneira que viraram um grande centro, seja de informação, de ensino ou de vendas. Mas, recentemente, diversas empresas surgiram por meio da internet e não apenas foram bem recebidas, como também se consolidaram para que, logo depois, fossem para o lado físico do mercado.

A empresária Polly Mendis acredita que as redes sociais são uma ferramenta excelente de vendas. Ela, que encontrou nas plataformas digitais o caminho para seu sucesso, defende que o marketing pode ser um eficaz impulsionamento, mas que precisa ser bem planejado.

“Tenho a visão de que, com certeza mais do que absoluta, a internet é a ferramenta mais poderosa do século e permite que empresárias, assim como eu, se conectem diretamente com seus clientes e criem um relacionamento mais próximo e personalizado. Além disso, o marketing também ajuda bastante a aumentar as vendas e o alcance do negócio, mas precisa ser muito bem-feito e adaptado ao público-alvo. Só assim, será possível obter resultados positivos”, explica.

Internet proporciona maior alcance

Referência na região da 44 em Goiânia, Goiás, o segundo maior polo de confecção de roupas para atacadistas do Brasil, Polly é pontual ao dizer que isso foi fundamental para alavancar sua carreira.

“A internet me possibilitou um alcance global, sem as barreiras geográficas. Foquei em fazer um bom planejamento e pesquisa de mercado, o que foi essencial para atender às necessidades do meu público e usar as estratégias certas. Comecei a ajudar as pessoas a comprar e vender seus produtos ou serviços para interessados do mundo todo, a minha presença online era 24 horas por dia durante os sete dias da semana”, conta.

Para ajudar quem pretende utilizar as técnicas e ter sucesso como ela, a empresária deixa 5 dicas. Confira a seguir!

1. Conheça seu público-alvo

Entenda quem são seus seguidores e clientes em potencial nas redes sociais. Pesquise seus interesses, necessidades e comportamentos para criar conteúdo relevante e direcionado.

2. Crie conteúdo envolvente

Produza vídeos e posts atraentes e criativos que gerem interesse e interação. Faça storytelling com os vídeos para destacar seus produtos ou serviços de forma cativante.

3. Use o poder dos influenciadores

Identifique influencers relevantes em sua área/região e colabore com eles para promover seus produtos. A recomendação de um influenciador pode ser muito impactante para aumentar a visibilidade da sua marca e, consequentemente, as vendas.

4. Promova ações com ofertas exclusivas

Ofereça descontos especiais ou promoções exclusivas para seus seguidores nas redes sociais. Isso pode incentivá-los a adquirirem seus produtos e criar uma sensação de urgência para aproveitar a oferta.

5. Seja presente e interaja

Responda comentários, mensagens diretas e interaja com seus seguidores de forma regular. Demonstrar um atendimento atencioso e prestativo pode criar um vínculo de confiança com os clientes e influenciar positivamente suas decisões de compra.

Por Ana Beatriz