Quer estudar no Canadá? Grupo educacional oferece bolsas para brasileiros

A GUS Canadá, braço canadense da rede Global University Systems, está oferecendo bolsas de estudos para brasileiros nas principais cidades e instituições do Canadá, como a University Canada West (UCW), Toronto School of Management (TSoM), Canadian College of Technology and Business (CCTB) e Trebas Institute Montreal.

O grupo oferece uma ampla variedade de formações acadêmicas, incluindo programas de bacharelado, mestrado, diplomas e certificados, além de MBAs (Master of Business Administration), voltados para as áreas de négocios, tecnologia, turismo, entre outros.

Com exigência mínima de nível intermediário da língua inglesa, os interessados ainda contam com planos de pagamento flexíveis, conforme regras de cada instituição, além da possibilidade dos estudantes trabalharem para arcar com parte das despesas.

Em Montreal, a maior cidade da província de Quebec e o segundo município mais populoso do Canadá, o francês é a língua oficial, o que pode ser um atrativo para a prática de dois idiomas ao mesmo tempo.

Quem deseja viver na cidade, pode optar por programas na renomada Trebas Institute Montreal, que está oferecendo bolsas de CAD 10 mil (em torno de 45 mil reais) nos cursos de e-commerce e gestão de negócios, além de produção audiovisual. Os programas partem de CAD 9 mil/ano (em torno de 40 mil reais/ano) e são elegíveis ao PGWP, o visto de trabalho por até três anos após a conclusão do curso.

Toronto, a maior cidade do Canadá, é conhecido por ser um centro internacional de negócios, finanças, arte e cultura, com muita qualidade de vida e segurança, sendo considerada uma das melhores cidades do mundo para se viver.

Lá, a opção é a Toronto School of Management (TSOM), que oferece programas nas áreas de negócios, turismo e hospitalidade, dados e tecnologia. A escola está com bolsas de até 55% nos cursos para início em 2021 ou 2022. Os cursos de 31 semanas partem de CAD 4.745 (em torno de 21 mil reais).

Em Vancouver, que fica na costa oeste do Canadá, os estudantes têm duas opções de escola, a Canadian College of Technology and Business (CCTB) e a University Canada West (UCW).

A primeira oferece programas nas áreas de negócios e tecnologia com bolsa de estudos de até 50%. Os cursos de 42 semanas partem de CAD 6.500 (em torno de 29 mil reais). Já a segunda, oferece programas de bacharelado, MBA e Associate of Arts. “O grande destaque da UCW é o Associate of Arts, que está por CAD 13.920 (em torno de 63 mil reais) para os dois anos”, destaca Jéssica Carvalho, gerente de produtos da SEDA Intercâmbios. Os três programas são elegíveis ao visto de trabalho por até três anos após a conclusão do curso. Os cursos têm início previsto para 2021 ou 2022.

Os interessados devem se inscrever neste link.