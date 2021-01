Quem ou com quem? Professor de português ensina a usar o pronome

Observe a seguinte sentença:

“Este é o profissional quem eu conversei na reunião.”

Há algo estranho? Quando o substantivo antecedente é pessoa (no caso acima, o termo profissional), o pronome relativo “quem” virá acompanhado por preposição.

Em nossa Língua Portuguesa, usa-se “quem” em referência a pessoas ou grupo de pessoas. Apesar disso, é válido anotar sobre o uso de prosopopeia ou animismo na literatura, quando “objetos, coisas” são personificados:

“O dinheiro, de quem se fez escravo, cavou-lhe antes do tempo a sepultura.” Alexandre Herculano

CONCORDÂNCIA

A concordância do verbo com este pronome se efetua, a princípio, na 3ª pessoa do singular:

“Sou eu quem responde pelos meus atos.”

“Sou eu quem agradece por tudo.”

“Somos nós quem arca com as despesas.”

Acima, usei “a princípio” para tal concordância, uma vez que há reconhecimento da concordância com o pronome pessoal, muito comum em construções enfáticas:

“És tu quem mereces reconhecimento.”

“Somos nós quem a fazemos.”

VOCÊ JÁ OUVIU AS EXPRESSÕES QUEDÊ E CADÊ?

Muitos estudiosos creem na redução de “que é feito dele?”. Quede, quedê ou cadê são expressões, apesar do reconhecimento, mais populares. Na construção de um discurso mais formal, há a opção por “onde está” ou “que é de”:

“Que é do contrato que lhe enviei?”

“Onde está o contrato que lhe enviei?”

Vivendo, aprendendo, evoluindo: sempre!

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS