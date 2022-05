Programa quer levar enfermeiros brasileiros para trabalhar na Alemanha

Se você é um profissional da área de enfermagem (enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiras e assistentes cirúrgicos), é importante saber que há uma ótima oportunidade de trabalho no exterior.

O programa Nursing Experience in Germany quer levar profissionais brasileiros da área para trabalhar em hospitais, clínicas, centros de reabilitação e lares de idosos na Alemanha.

Oferecido pela empresa germânica de saúde MedConnection, o programa busca por profissionais que desejam se mudar para a Alemanha e promete incluir também a inserção dos maridos ou esposas dos profissionais selecionados no mercado de trabalho alemão.

Qualquer profissional brasileiro da área pode realizar a inscrição no programa, desde que tenha no máximo 42 anos, possua um ou formação técnica em Enfermagem e esteja cadastrado no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

O programa oferece um treinamento de 6 a 24 meses para que o candidato consiga atingir a fluência no alemão, contrato de trabalho em tempo integral diretamente com o empregador no país germânico, além de assessoria para o reconhecimento do diploma na Alemanha e para o processo administrativo (visto de trabalho, certidões, seguro de saúde, registro). Se os professionais já tem conhecimento da língua alemã, o processo pode ser acelerado.

“A Alemanha tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da sociedade, combinados à diminuição do número de jovens em início de vida profissional e poucos estudando enfermagem, faz com que aumente a demanda por serviços de enfermagem”, explica Mariana Wichmann, diretora da MedConnection. “Para manter a excelência de seu sistema de saúde, o país precisa de ajuda do exterior e com este programa, estamos também oferecendo aos brasileiros uma excelente oportunidade de experiências enriquecedores nos âmbitos pessoal e profissional”.

De acordo com o Ministério da Saúde da Alemanha, o país conta atualmente com cerca de 1,9 milhões de enfermeiros, sendo 12% deles, estrangeiros.

Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da sociedade alemã, combinados com a diminuição do número de jovens em início de vida profissional; a demanda por cuidados profissionais de enfermagem, bem como cuidados médicos básicos, está aumentando drasticamente no país - e uma saída imediata é tentar angariar o interesse dos trabalhadores de outros países.

Ainda segundo o ministério do país, existem hoje aproximadamente 200 mil vagas abertas para enfermeiros e técnicos de saúde no país, enquanto a expectativa é que até 2030 esse número chegue a 500 mil vagas.

De acordo com os dados mais recentes da Associação de Enfermeiros da Alemanha (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, em alemão), o salário médio de um (a) jovem enfermeiro (a) fica entre 1,9 mil e 2,6 mil euros (brutos) nos hospitais. Nos lares e nos cuidados comunitários, os vencimentos são inferiores em aproximadamente 20%.

Já o salário médio de um enfermeiro especialista é um pouco mais alto e parte de 3 mil euros por mês.

As fases do programa

O Programa prevê quatro fases, sendo a primeira de Candidatura e Pré-Seleção, seguida pela fase de Aprendizagem da Língua Alemã (06 a 24 meses de curso, visto de residência/autorização de trabalho); a terceira fase já acontece na Alemanha, com assistência na chegada e orientação em relação à residência, até 12 meses de treinamento em um hospital alemão, emprego como assistente profissional e reconhecimento do grau profissional e aprovação no exame de idioma nível B2.

A quarta e última fase envolve o contrato de trabalho de dois anos com possibilidade de prorrogação.

“A MedConnnection conecta os melhores profissionais aos melhores hospitais, clínicas, centros de reabilitação e lares de idosos na Alemanha. E também temos parcerias com empresas de colocação profissional que garantem todo o apoio à inserção dos cônjuges dos profissionais selecionados no mercado de trabalho. Os filhos também são bem-vindos e entrarão no sistema educacional público alemão, vivenciando uma nova cultura além de aprender o novo idioma”, completa Mariana Wichmann.

Como se cadastrar no programa para trabalhar na Alemanha

Para mais informações sobre a MedConnection e para se cadastrar no Programa Nursing Experience in Germany, os interessados devem acessar o site oficial do programa. O site do programa é da empresa alemã, porém há a possibilidade de ler os conteúdo em português. As inscrições são gratuitas.

