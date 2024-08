Carreira verde: com sucesso do ESG, analista de carbono é nova profissão em alta; veja quanto ganha

Com o crescente sucesso das práticas de ESG no mundo corporativo, uma nova profissão vem ganhando destaque e se tornando indispensável para empresas que buscam reduzir seu impacto ambiental: o analista de carbono.

Esse profissional apoia as organizações a monitorar, gerenciar e reduzir as emissões de carbono. Isso contribui para as metas de sustentabilidade e para o cumprimento de regulamentações ambientais – cada vez mais rigorosas.

Mas o que faz um analista de carbono? Quais as responsabilidades desse cargo. E quanto é a remuneração? As respostas para essas perguntas estão a seguir.

Descubra como se preparar para essa carreira em alta: treinamento em ESG promovido pela EXAME está com vagas abertas; saiba mais

O que faz um analista de carbono?

O analista de carbono é responsável por avaliar as emissões de gases de efeito estufa de uma empresa e desenvolver estratégias para reduzi-las. Além disso, é preciso monitorar o progresso dessas inciativas ao longo do tempo.

Esse trabalho envolve a coleta e análise de dados, criação de relatórios e recomendação de medidas de controle, como otimização de processos industriais e adoção de fontes de energia renovável, por exemplo.

Entre as principais funções de um analista de carbono estão:

Criar relatórios ambientais detalhados;

Elaborar inventários de carbono;

Analisar e interpretar dados ambientais;

Recomendar melhorias em processos industriais;

Implementar práticas sustentáveis;

Comunicar resultados e estratégias para stakeholders.

Qual o salário de um analista de carbono?

À medida que a demanda por especialistas em ESG aumenta, o salário dos analistas de carbono também acompanha essa tendência de valorização.

Inscreva-se agora e esteja à frente nas estratégias de ESG: treinamento de R$ 37 é a melhor oportunidade para conquistar uma carreira verde

No Brasil, segundo dados do Glassdoor, um analista de carbono pode ganhar entre R$ 3 mil a 12 mil por mês, dependendo do nível de experiência, das qualificações profissionais e do porte da empresa onde trabalha.

Em multinacionais ou em setores altamente regulados, como o de energia ou o industrial, esses valores podem ser ainda mais altos, refletindo a importância estratégica desse profissional.

Habilidades e competências necessárias

Para se destacar como analista de carbono, é essencial possuir uma combinação de habilidades técnicas e de negócios. Conhecimentos sólidos em ciências ambientais, engenharia ou áreas relacionadas são fundamentais, assim como uma compreensão profunda das melhores práticas de ESG.

Habilidades analíticas são igualmente importantes, pois o trabalho envolve a interpretação de grandes volumes de dados e a formulação de estratégias eficazes para redução de carbono.

Veja outras competências importantes:

Comunicar-se de forma clara e eficaz;

Trabalhar em equipe de maneira colaborativa;

Adaptar-se a mudanças e novas exigências;

Resolver problemas de maneira criativa;

Tomar decisões sob pressão;

Gerir o tempo com eficiência.

Não perca tempo: em três aulas práticas, esse treinamento de R$ 37 vai ensinar como se tornar um dos pioneiros na área de ESG; inscreva-se aqui

Como ingressar na carreira de analista de carbono?

De olho na necessidade crescente do mercado por profissionais capacitados em ESG, a Faculdade EXAME apresenta o Pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade, um treinamento introdutório ao curso de pós-graduação, que revela o caminho para se tornar um gestor especializado nessa área.

Inscreva-se agora e esteja à frente nas estratégias de ESG: treinamento de R$ 37 é a melhor oportunidade para conquistar uma carreira verde

O programa inclui três aulas práticas e teóricas, que totalizam carga horária de duas horas, focadas nas habilidades essenciais para profissionais de ESG e nos caminhos de carreira no setor. Veja, a seguir, o que o treinamento ensina.

Entenda a sigla ESG: como surgiu, a 6ª onda de inovação e seus impactos;

4 habilidades fundamentais: o que todo profissional ESG precisa dominar;

3 principais caminhos: quais possibilidades de atuação no mercado ESG.

Além disso, ao final do treinamento, os participantes receberão um certificado de participação assinado pela Faculdade EXAME, que atesta a participação e pode ser publicado no LinkedIn para chamar a atenção de recrutadores.

Saiba mais sobre o pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade e impulsione suas oportunidades profissionais; garanta sua vaga

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME