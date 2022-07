Domínio sobre Metaverso é habilidade mais buscada por recrutadores; veja como se especializar

Apenas em 2021, quase 200 mil pessoas ingressaram no mercado de trabalho da tecnologia no Brasil. Além dos salários atrativos, que chegam a ser 3-5x maiores que a média salarial nacional, os profissionais foram atraídos por algo ainda maior: a oportunidade de fazer parte de uma verdadeira revolução tecnológica, em que as vagas não param de se multiplicar.

No entanto, segundo uma pesquisa da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o déficit de profissionais de TI deve chegar a 797 mil até 2025. Ou seja, a área tem crescido exponencialmente, mas a oferta da mão de obra qualificada não tem acompanhado a demanda do mercado.

Segundo Flávio Tavares, CEO da Upper ADucation, essa é uma grande oportunidade para dominar novas tecnologias, como o metaverso, e trilhar um caminho de recolocação profissional em grandes companhias, mesmo para aqueles que não estão no setor de TI: “Hoje, não existe profissão sem tecnologia, e isso só aumentou com o surgimento do metaverso. Pense em qualquer área de atuação humana… ali, você vai encontrar uma aplicação do metaverso, seja na área médica, na educação, no setor imobiliário ou na indústria”.

Percebendo essa oportunidade, a EXAME se uniu ao especialista Flávio Tavares com o objetivo de ajudar os profissionais a tomarem a frente nessa revolução tecnológica e a encontrarem oportunidades em uma área que sofre com a falta de profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, está sendo muito buscada por empresas como Facebook, Google, Itaú e Boticário, por exemplo. Aliás, a busca é tão urgente, que alguns salários já passam da casa dos R$20 mil ao mês:

Dessa união surgiu a Masterclass Oportunidades no Metaverso, uma aula 100% online e gratuita, para que os profissionais interessados em ingressar no mercado do metaverso saibam por onde começar e como encontrar oportunidades potencialmente lucrativas no setor.

Aos interessados, uma boa notícia: não é necessário ser especialista em tecnologia ou ter anos de experiência com programação para participar.

Flávio ainda completa: “Saber sobre o metaverso não é essencial apenas para quem quer ingressar no setor de TI, mas para quem quer se manter empregado em qualquer função. Quando a tecnologia for democratizada, por ter certeza de que muitas profissões serão extintas”.

O que é o Metaverso?

Antes de entender quais as oportunidades do mercado, precisamos entender o que é o metaverso. Considerado uma evolução da internet, o metaverso é um espaço virtual, coletivo e imersivo onde as pessoas podem conviver e fazer as mesmas atividades que já fazem no mundo físico.

No metaverso é possível fazer compras em um supermercado e escolher item por item nas prateleiras sem nem mesmo sair de casa ou então estudar a história da Roma Antiga dentro do próprio Coliseu. E essa realidade não é distante como parece. Hoje, empresas como a MedRoom e o Salus VR, já permitem que estudantes de medicina simulem atendimentos clínicos e estudos de anatomia do corpo humano dentro do metaverso, por exemplo.

Afinal, por que as empresas estão precisando de profissionais que dominem o Metaverso?

Por que as empresas precisam estar onde seus clientes estão. Segundo relatório recente lançado pela App Annie, uma empresa de análise de mercado digital, os brasileiros passaram, em 2021, quase 5,5h por dia usando seus aparelhos celulares. De acordo com outro levantamento, feito pela Gartner, empresa de consultoria e tecnologia, a previsão é de que, em quatro anos, cerca de 25% das pessoas vão passar pelo menos uma hora por dia no metaverso.

Ou seja, assim como a internet passou de uma novidade, nos anos 90, para algo essencial nos últimos 10 anos (principalmente para a sobrevivência e prosperidade dos negócios), o metaverso tende a se tornar o próximo veículo de entretenimento, comunicação e venda de produtos nos próximos anos.

Mas implementar esse tipo de tecnologia em uma empresa não é tarefa simples. É justamente por isso que as maiores companhias do mundo estão em uma verdadeira corrida em busca de profissionais capacitados e com vontade de aprender para as inserirem no metaverso.

Quais são as oportunidades na área?

Na prática, o profissional interessado em atuar no metaverso tem diversas opções de carreira. Desde oportunidades mais técnicas, como: especialista em segurança cibernética, programador, cientista de dados, desenvolvedor de avatares; até oportunidades acessíveis mesmo para aqueles sem experiência com códigos e programação, como: designer gráfico, contador de histórias (storyteller), diretor de eventos, gerente de operações etc.

No entanto, as oportunidades não se resumem a carreiras CLT, em que o profissional trabalha diretamente para uma empresa. Também é possível trabalhar:

No modelo freelancer, atuando em projetos para diversas empresas ao mesmo tempo;

Como consultor independente, orientando as empresas em relação às boas práticas de implementação do metaverso;

Levando a sua profissão atual para o metaverso, trazendo tecnologia para o serviço que você já presta e aumentando a percepção de valor do seu cliente;

Independente da opção, o primeiro passo é se especializar no assunto. Por isso, a EXAME, juntamente com Flávio Tavares, promoverá uma aula gratuita para que os profissionais entendam como a tecnologia funciona, como adaptá-la a suas realidades e como lucrar com isso.

No dia 2 de agosto, às 19h30, Fernando Miranda (diretor da EXAME) e Flávio Tavares (CEO da Upper ADucation) apresentarão a Masterclass Oportunidades no Metaverso, uma aula 100% online e gratuita destinada a profissionais que queiram dar os primeiros passos no metaverso em direção a boas oportunidades de trabalho.

