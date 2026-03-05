Carreira

Profissionais confiantes fazem essas nove coisas em conversas — e você pode não perceber

A percepção de liderança muitas vezes se constrói em detalhes da comunicação

Foto: DepositPhotos | Adrew Lozovyi

Victoria Rodrigues
Estagiária

Publicado em 5 de março de 2026 às 14h27.

A comunicação que constrói reputação profissional nem sempre depende de discursos longos ou argumentos complexos. Em muitos casos, a influência nasce de sinais quase imperceptíveis

As especialistas em linguagem e comunicação pública, Kathy e Ross Petras, apontam que gestos, pausas e escolhas estruturais na fala podem alterar profundamente a forma como colegas e líderes interpretam uma ideia. 

Comunicação eficaz não se resume ao conteúdo das palavras, elementos não verbais e microdecisões durante uma conversa influenciam a percepção de autoridade, clareza e controle da situação. 

Esse conjunto de comportamentos costuma aparecer em profissionais que conseguem conduzir conversas, negociações e reuniões com maior facilidade

A seguir, comportamentos apontados pelos especialistas que ajudam a conduzir conversas e fortalecer a capacidade de influência no trabalho. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

1. Pedir pequenos favores

Pesquisas em psicologia comportamental mostram que pessoas tendem a avaliar de forma mais positiva alguém que ajudaram anteriormente. Solicitações simples, como pedir uma informação ou um contato, podem criar predisposição favorável para interações futuras.

2. Oferecer opções em vez de ordens diretas

Quando alguém pode escolher entre duas opções aceitáveis, a decisão parece voluntária. O resultado costuma ser menor resistência e maior cooperação.

3. Usar pausas em momentos-chave

Em negociações, pausas podem criar tensão produtiva e incentivar o outro lado a continuar falando. Muitas vezes o interlocutor revela mais informações apenas para preencher o silêncio.

4. Fazer micro pausas antes de responder

Esperar dois ou três segundos antes de responder demonstra que a pessoa ouviu com atenção. Estudos citados pelos especialistas indicam que pausas regulares ajudam a manter o nível de atenção durante a conversa.

5. Organizar a fala em blocos curtos

O cérebro humano processa melhor blocos curtos de informação. Ideias organizadas em uma ou duas frases, com menos de trinta segundos, tendem a ser mais claras e persuasivas.

6. Evitar escalada de conflito

Quando uma ideia é contestada, responder com a mesma intensidade costuma ampliar o conflito. Profissionais que mantêm estabilidade no tom preservam a credibilidade da argumentação.

7. Ajustar ritmo e entonação da fala

A forma de falar influencia a percepção de confiança, vozes firmes, com entonação descendente ao final das frases, transmitem mais segurança. O ritmo também precisa ser moderado, falar rápido demais sugere nervosismo e lento demais pode indicar hesitação.

8. Utilizar gestos que reforçam a mensagem

Acenar levemente com a cabeça enquanto se fala envia um sinal implícito de concordância e pode reforçar a confiança do próprio emissor.

9. Encerrar a conversa no momento certo

Quem conduz o encerramento mantém controle da dinâmica da conversa e deixa a sensação de que ainda haveria mais a ser discutido.

Comunicação clara é critério de desempenho não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade. 

Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

