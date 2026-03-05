Um abajur de US$ 5 mudou tudo: como uma administradora criou um marketplace milionário

Em 2011, Jocelyn Elizabeth trabalhava meio período como administradora de marketing e recebia US$ 14 por hora quando um episódio doméstico mudou sua relação com negócios.

Após seu pai voltar para casa com um abajur comprado por US$ 5 em uma venda de igreja, o mesmo modelo apareceu no eBay listado por US$ 70. No fim de semana seguinte, Elizabeth começou a frequentar brechós com o filho ainda bebê e passou a revender objetos online.

Mais de uma década depois, a atividade evoluiu para uma operação que reúne conteúdo digital, vendas e uma plataforma própria de comércio. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Se você quer crescer com consistência, propósito e visão de futuro, esta masterclass é para você. Faça sua inscrição gratuita e aprenda com Roberto Sallouti

Observação de mercado e especialização

O movimento inicial não foi estruturado como empresa. Elizabeth começou a visitar feiras de antiguidades e lojas especializadas em diferentes estados para entender o mercado secundário de itens vintage e colecionáveis.

O objetivo era desenvolver repertório para identificar peças com potencial de revenda, com a experiência adquirida foi possível ampliar o olhar sobre precificação, demanda e comportamento de compradores.

O processo de aprendizagem ocorreu paralelamente ao trabalho corporativo, a atividade começou como complemento de renda e gradualmente ganhou escala.

Em abril de 2016, ela abriu um canal no YouTube voltado ao universo de compras em brechós. O conteúdo documentava visitas a lojas e o processo de identificação de peças com valor no mercado de revenda.

O primeiro sinal de viabilidade econômica apareceu quando o canal registrou um dia com US$ 600 em receita publicitária.

Escala e gestão da operação

Em outubro de 2023, Elizabeth lançou o marketplace NikNax dentro da infraestrutura da plataforma District. A iniciativa ampliou o escopo da operação e trouxe novas responsabilidades, como a gestão de regras da plataforma e a mediação de disputas entre compradores e vendedores.

Neste período, as transmissões ao vivo se consolidaram como um dos principais motores de vendas, com produtos apresentados em tempo real para compradores que acompanham as transmissões.

Decidir bem muda o ritmo da carreira. Garanta sua vaga gratuita e aprenda com quem chegou ao topo do maior Banco de investimentos da América Latina

A nova operação passou a exigir estrutura física, Elizabeth mantém dois espaços comerciais na Pensilvânia, um dedicado ao armazenamento de itens e outro às atividades de cadastro e envio de produtos, com custos mensais entre US$ 2 mil e US$ 3 mil.

Hoje, ela divide a agenda entre a produção de conteúdo e a gestão do marketplace, com semanas que podem chegar a 100 horas de trabalho. Parte da receita também foi direcionada para investimentos imobiliários, incluindo duas casas avaliadas em cerca de US$ 300 mil cada, uma delas utilizada para aluguel de curta duração.

Entenda como decisões certas constroem uma carreira que chega ao topo

O Na Prática convida você a aprofundar sua visão sobre liderança, carreira e escolhas estratégicas.

Na masterclass online e gratuita com Roberto Sallouti, CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual, você vai conhecer as decisões que marcaram sua trajetória — do estágio à principal posição executiva de um dos maiores bancos de investimento da América Latina.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como tomar decisões com visão de longo prazo em ambientes de alta pressão

O que diferencia quem cresce dentro das empresas de quem fica pelo caminho

Como equilibrar resultados, ética e cultura ao liderar negócios complexos

Aprendizados práticos de quem construiu uma carreira intraempreendedora de sucesso

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA