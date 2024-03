Pratique seu speaking com Inteligência Artificial

Por Talita Oliveira, professora de inglês da Companhia de Idiomas

A gente sabe que você tem ouvido falar sobre Inteligência Artificial o tempo todo, não é mesmo? Chega até a bater um pouquinho de FOMO (fear of missing out, traduzido, medo de estar perdendo algo). Mas calma que temos algumas ideias que você pode incluir sua jornada de aprendizagem de inglês.

Há tecnologias novas surgindo quase todos os dias e atualizações constantes naquelas com as quais ainda estamos nos familiarizando. É essencial que você não deixe que isso atrapalhe seu foco - faça escolhas com calma, sempre considerando a qualidade das oportunidades de praticar o idioma.

Considerando as habilidades ao aprender inglês, é quase um consenso entre os aprendizes que falar é bastante desafiador. E por que isso geralmente acontece? Porque tende a ser a habilidade que as pessoas menos praticam. Muitas vezes por falta de oportunidades, outras por medo e vergonha, ou até mesmo porque isso ainda não se tornou hábito.

Por meio das Inteligências Artificiais que estão disponíveis (com muitas opções gratuitas), você pode aumentar seu tempo de exposição e de produção do idioma. Isso te ajudará a se arriscar mais, a ganhar confiança e, aos poucos, se sentir mais confortável. Pensando nisso, aqui vão quatro sugestões da teacher para que você teste. Descubra o que faz mais sentido para você!

Praktika AI

Aplicativo em que você conversa sobre temas variados com ChatBots diversos

https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.praktika.android&hl=en&gl=US&pli=1

https://apps.apple.com/us/app/speaking-english-praktika/id1624701477

Gemini, do Google

A nova IA do Google está com resultados muito interessantes. E você pode deixar sua conta em inglês para ter acesso aos melhores resultados. Pode clicar para que ela te ouça e vá escrevendo, e pode ouvir as respostas.

https://gemini.google.com/app

ChatGPT

No app desta IA, você consegue utilizar as mesmas funções de voz combinadas com texto. Você pratica também a leitura ao ver o que você e a IA estão produzindo.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.chatgpt&hl=en&gl=US

https://apps.apple.com/br/app/chatgpt/id6448311069

Proseable

IA desenvolvida para simular conversações temáticas em inglês. Você também consegue ler o que está sendo gerado, como nas opções acima.

https://www.proseable.com/

Importante lembrar quando estamos falando de IA, você pode encontrar erros e falhas nas interações, até mesmo por questões de base de dados desatualizada sobre determinados temas. Sempre procure checar as informações que acessar quando quiser ter certeza se os conteúdos estão corretos.

Mas e aí teacher, não preciso mais treinar meu speaking com pessoas então? Muito pelo contrário! A IA te ajuda a intensificar o contato, a praticar ainda mais, porém é muito diferente de interações com pessoas reais, já que envolvem sentimentos, criatividade e surpresa.

Pratique com a IA, mas não se esqueça de se jogar na vida real SEMPRE que possível!

Have fun!