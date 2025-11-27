Carreira

Por que fugir de decisões é o erro mais caro que um líder pode cometer?

Por que a coragem de decidir diferencia quem realmente lidera

Businessman standing on the top of cliff looking through monocular for success. business concept of goal, mission, vision, career path and leadership. (Diki Prayogo/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09h59.

Tomar decisões difíceis faz parte do trabalho de qualquer líder, mesmo quando há risco de errar. Fugir desse papel gera confusão, frustração e incerteza dentro das equipes.

Ao mesmo tempo, decidir não significa agir por impulso, mas seguir um processo estruturado, ouvir o time e estar disposto a ajustar a rota. As informações foram retiradas do site John Gronski.

Quando o problema não é errar, mas não decidir

Mesmo líderes muito experientes podem tomar más decisões, e isso faz parte do aprendizado. O verdadeiro problema surge quando o líder evita decidir, o que alimenta a insegurança em toda a organização.

Em alguns cenários, é necessário exercer paciência tática, observando a situação para obter mais informações. Ainda assim, abrir mão da responsabilidade de decidir é visto como insatisfatório e perigoso para o andamento do trabalho.

Como funciona um processo de decisão consistente

A experiência militar oferece um processo clássico de tomada de decisão, também utilizado no mundo dos negócios. Ele passa por cinco etapas principais: analisar o problema, desenvolver cursos de ação, analisar cada opção, comparar vantagens e desvantagens e, por fim, decidir.

Esse caminho ajuda a reduzir improvisos e dá mais clareza sobre riscos e consequências.

Ouvir recomendações sem hierarquia rígida

Um ponto central é entender que o líder não precisa ser a pessoa mais inteligente da sala. Ao contrário, ele deve se apoiar na experiência do time, ouvindo recomendações sem se prender a cargo, status ou tempo de casa.

Muitas vezes, alguém mais jovem ou recém-chegado pode trazer boas ideias baseadas em experiências anteriores. Essa postura amplia a qualidade das decisões e fortalece o senso de participação.

Decidir não é abandonar, é acompanhar

Depois da decisão, o líder não pode simplesmente “jogar o tema do outro lado do muro” e se afastar. É essencial permanecer engajado, acompanhar os efeitos da decisão e ajustar a rota quando surgirem novas informações ou quando a realidade fugir do previsto.

Não faz sentido insistir em um caminho que leva a um obstáculo que não era conhecido no momento do planejamento.

A coragem de decidir com informação imperfeita

Tomar decisões é uma das principais razões pelas quais líderes “ganham o que ganham”. Se decidir fosse simples, qualquer um poderia ocupar esse papel.

Na prática, líderes quase nunca têm todas as informações desejadas antes de escolher um caminho. Por isso, é preciso ter coragem, aceitar o risco calculado, aprender com os erros e estar pronto para corrigir a rota quando necessário.

