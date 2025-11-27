Por que fugir de decisões é o erro mais caro que um líder pode cometer?

Tomar decisões difíceis faz parte do trabalho de qualquer líder, mesmo quando há risco de errar. Fugir desse papel gera confusão, frustração e incerteza dentro das equipes.

Ao mesmo tempo, decidir não significa agir por impulso, mas seguir um processo estruturado, ouvir o time e estar disposto a ajustar a rota. As informações foram retiradas do site John Gronski.

Quando o problema não é errar, mas não decidir

Mesmo líderes muito experientes podem tomar más decisões, e isso faz parte do aprendizado. O verdadeiro problema surge quando o líder evita decidir, o que alimenta a insegurança em toda a organização.

Em alguns cenários, é necessário exercer paciência tática, observando a situação para obter mais informações. Ainda assim, abrir mão da responsabilidade de decidir é visto como insatisfatório e perigoso para o andamento do trabalho.

Como funciona um processo de decisão consistente

A experiência militar oferece um processo clássico de tomada de decisão, também utilizado no mundo dos negócios. Ele passa por cinco etapas principais: analisar o problema, desenvolver cursos de ação, analisar cada opção, comparar vantagens e desvantagens e, por fim, decidir.

Esse caminho ajuda a reduzir improvisos e dá mais clareza sobre riscos e consequências.

Ouvir recomendações sem hierarquia rígida

Um ponto central é entender que o líder não precisa ser a pessoa mais inteligente da sala. Ao contrário, ele deve se apoiar na experiência do time, ouvindo recomendações sem se prender a cargo, status ou tempo de casa.

Muitas vezes, alguém mais jovem ou recém-chegado pode trazer boas ideias baseadas em experiências anteriores. Essa postura amplia a qualidade das decisões e fortalece o senso de participação.

Decidir não é abandonar, é acompanhar

Depois da decisão, o líder não pode simplesmente “jogar o tema do outro lado do muro” e se afastar. É essencial permanecer engajado, acompanhar os efeitos da decisão e ajustar a rota quando surgirem novas informações ou quando a realidade fugir do previsto.

Não faz sentido insistir em um caminho que leva a um obstáculo que não era conhecido no momento do planejamento.

A coragem de decidir com informação imperfeita

Tomar decisões é uma das principais razões pelas quais líderes “ganham o que ganham”. Se decidir fosse simples, qualquer um poderia ocupar esse papel.

Na prática, líderes quase nunca têm todas as informações desejadas antes de escolher um caminho. Por isso, é preciso ter coragem, aceitar o risco calculado, aprender com os erros e estar pronto para corrigir a rota quando necessário.

